Nowy iPad mini zachował tak lubianą przez klientów ultraprzenośną formę, jest dostępny w czterech pięknych kolorach, w tym dwóch nowych – niebieskim i fioletowym – i ma wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 8,3 cala.

iPad mini - cena i dostępność

Nowy iPad mini ma baterię wystarczającą na cały dzień i system iPadOS 18 pełen nowości. Oferowany już od 2599 zł za wersję 128 GB - dwukrotnie pojemniejszą od modelu poprzedniej generacji. Klienci mogą zamawiać nowego iPada mini od dziś. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży od środy, 23 października.

iPad mini - co pod maską?

Nowy iPad mini dostał układ, który pod wieloma względami przewyższa czip A15 Bionic stosowany w iPadzie mini poprzedniej generacji, choć nie jest to najpotężniejszy procesor, który trafił do tegorocznej edycji iPhone'ów Pro.

iPad mini - aparaty

iPad mini dostał tylny szerokokątny aparat 12 MP z systemem HDR 4 oraz przedni aparat ultraszerokokątny 12 MP w orientacji pionowej. System AI ma też pomóc tabletowi lepiej robić zdjęcia dokumentów, co sprawi, że ten tablet stanie się przenośnym skanerem.

iPad mini pierwszy raz z rysikiem Apple Pencil Pro

Apple Pencil Pro to dodatek do iPada mini, który zmienia go w notatnik. Apple Pencil Pro w reakcji na ściśnięcie otwiera paletę, co pozwala szybko zmienić narzędzie, grubość kresek lub kolor bez odrywania się od pracy. Specjalny sygnalizator haptyczny generuje delikatny impuls w odpowiedzi na ściśnięcie lub dwukrotne stuknięcie, a także w chwili domknięcia inteligentnego kształtu. Obrócenie rysika wokół osi zmienia ułożenie pędzla lub pisaka z profilowaną końcówką zupełnie tak, jak podczas pisania i rysowania na kartce papieru, a funkcja zbliżeniowa Apple Pencil pozwala zobaczyć dokładne ułożenie narzędzia, jeszcze zanim rysik dotknie wyświetlacza.

Apple Pencil Pro jest obsługiwany przez aplikację Znajdź, a do parowania, ładowania i przechowywania go służy nowy interfejs magnetyczny nowego iPada mini. Z iPadem mini działa też Apple Pencil (USB‑C).