Trwa ładowanie wpisu

Pierwsze wrażenie: solidność i funkcjonalność

Już po pierwszym kontakcie zegarek robi wrażenie solidnością wykonania. Jest masywny, z solidną tytanową kopertą, która zapewnia odporność na uderzenia, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne. Mimo masywnej konstrukcji zegarek jest wygodny w noszeniu, co jest ważnym aspektem dla każdego użytkownika.

Zegarek Samsung Galaxy Watch Ultra ma funkcję szybkiej wymiany pasków, dzięki czemu można łatwo dostosować jego wygląd do swoich preferencji. Zmiana paska odbywa się błyskawicznie dzięki zastosowaniu systemu Dynamic Lug, co jest dużym udogodnieniem.

Reklama

Funkcje sportowe i zdrowotne

Galaxy Watch Ultra został wyposażony w funkcję BioActive, która monitoruje aktywność sportową użytkownika. Zegarek automatycznie rozpoznaje, jaki rodzaj sportu uprawiasz – czy to bieganie, pływanie, czy inne aktywności – co czyni go idealnym towarzyszem dla osób aktywnych fizycznie. Dodatkowo urządzenie monitoruje tętno, fazy snu oraz poziom natlenienia krwi, oferując kompleksowe dane na temat zdrowia i kondycji.

Co ciekawe, zegarek oferuje również możliwość pomiaru ciśnienia krwi oraz wskaźnika Advanced Earth Age, który jest wskaźnikiem zdrowia metabolicznego, co może być cenną informacją dla osób dbających o swój styl życia.

Wydajność baterii i ładowanie

Reklama

Pod względem wydajności bateria Galaxy Watch Ultra prezentuje się bardzo dobrze. W trybie oszczędzania energii zegarek potrafi działać nawet do 100 godzin, natomiast przy intensywnym użytkowaniu czas pracy wynosi około 48 godzin. Zegarek ładuje się magnetycznie, co jest wygodnym rozwiązaniem – wystarczy położyć go na ładowarce, a proces rozpoczyna się automatycznie.

Odporność na warunki zewnętrzne

Galaxy Watch Ultra jest nie tylko urządzeniem eleganckim, ale również niezwykle wytrzymałym. Posiada certyfikat MIL-STD 810H, co oznacza, że zegarek jest odporny na ekstremalne warunki, takie jak wibracje, zanurzenie w wodzie, wilgotność, wysokie i niskie temperatury. Można z nim wejść na wysokość 9000 metrów nad poziomem morza oraz zanurkować do 100 metrów, choć czas zanurzenia nie powinien przekraczać 10 minut.

Dodatkowym atutem jest jego odporność na temperatury – zegarek działa w zakresie od -20°C do +55°C, co sprawia, że idealnie nadaje się do użytkowania w różnych warunkach klimatycznych.

GPS i SOS

Galaxy Watch Ultra wyposażony jest w dwa systemy GPS, co zapewnia wysoką precyzję lokalizacji nawet w zatłoczonych miejscach. Dodatkowo posiada przycisk SOS, który po przytrzymaniu przez 5 sekund emituje sygnał o głośności 86 dB., słyszalny z odległości do 160 metrów. To ważne zabezpieczenie, szczególnie dla osób aktywnych, które mogą znaleźć się w niebezpiecznych sytuacjach.

Kompatybilność i ograniczenia

Jednym z mankamentów zegarka jest jego ograniczona kompatybilność – aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje, użytkownik musi posiadać telefon Samsung z systemem Android 10 lub nowszym oraz aplikację Samsung Health. Oznacza to, że osoby korzystające z innych systemów operacyjnych mogą nie mieć dostępu do wszystkich zaawansowanych funkcji urządzenia.

Samsung Galaxy Watch Ultra to zegarek skierowany do osób aktywnych, które chcą monitorować swoje zdrowie i kondycję fizyczną, a jednocześnie cenią sobie elegancki design i trwałość. Choć zegarek oferuje wiele zaawansowanych funkcji, wymaga współpracy z innymi urządzeniami i aplikacjami, aby w pełni korzystać z jego możliwości.