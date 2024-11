Nowa technologia zmienia zasady gry

W Wielkim Manchesterze zainstalowano nowoczesny system kamer AI, który ujawnia niepokojącą liczbę kierowców łamiących przepisy drogowe. Kamery rejestrują kierowców korzystających z telefonów komórkowych lub podróżujących bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Efekty tej nowej technologii mogą przerażać.

Ponad 3200 wykroczeń w pięć tygodni

Przez zaledwie pięć tygodni działania systemu "Heads Up” wykryto ponad 3200 przypadków niebezpiecznych zachowań na drogach w regionie. Kamery uchwyciły kierowców, którzy trzymali telefony przy uchu, nie zwracając uwagi na drogę, lub podróżujących z pasażerami – w tym dziećmi – bez pasów. Wzrost liczby wykroczeń pokazuje, jak wiele osób lekceważy zasady bezpieczeństwa.

Zaskakujące wyniki testu

Wśród wykroczeń zarejestrowanych przez kamery, aż 812 dotyczyło korzystania z telefonu podczas jazdy, a 2393 przypadków to brak pasów bezpieczeństwa. Co więcej, kamery uchwyciły nie tylko nieostrożnych kierowców, ale także dorosłych pasażerów i dzieci, którzy nie byli przypięci.

Wzrost ryzyka wypadków i śmierci

Eksperci podkreślają, że korzystanie z telefonu za kierownicą czterokrotnie zwiększa ryzyko wypadku, a brak pasów bezpieczeństwa podwaja szansę na śmierć w razie kolizji. To przestroga, która ma na celu uświadomienie kierowcom powagi sytuacji. Władze miasta liczą na to, że wyniki testu będą "budzikiem” dla tych, którzy nadal lekceważą bezpieczeństwo na drogach.

Nowa strategia

Wyniki testu są częścią szerszej strategii Vision Zero, mającej na celu eliminację ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń do 2040 roku. Choć nikt jeszcze nie został ukarany za wykroczenia, władze liczą, że technologia kamery AI pomoże poprawić bezpieczeństwo na drogach i zmieni podejście kierowców do przestrzegania przepisów.