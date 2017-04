PlayStation League będzie składać się z 4 sezonów, w ramach których prowadzone będą rozgrywki w minimum 3 grach: SUPERLIGA Uncharted 4 Multiplayer – otwarte zapisy i system ligowy, Stała Liga EA SPORTS FIFA 17 - otwarte zapisy, dwie tury kwalifikacyjne i zaproszenia dla najlepszych graczy w Polsce, system ligowy. Przewidziano też miejsce na dodakową grę, która zmieniać się będzie co sezon. Pierwszą grą w nowym sezonie jest ROCKET LEAGUE. Przewidziane są także dodatkowe sezonowe rozgrywki.

Wielotygodniowe zmagania przez w PlayStation Network stopniowo wyłaniać będą najlepszych graczy PlayStation League, którzy nie tylko sięgną po mistrzowskie tytuły, ale również po cenne nagrody. Do wygrania będą nagrody rzeczowe, a podczas rozgrywek na żywo - także gotówka.

Jesteśmy zachwyceni tak dużym zainteresowaniem e-sportem wśród społeczności graczy PlayStation. Ubiegłoroczny sukces rozgrywek online, m.in. w Uncharted 4 Multiplayer, Mortal Kombat oraz Call of Duty Black Ops III oraz ogromna widownia i emocje na strefie e-sportowej PS Plus podczas Warsaw Games Week pokazały nam, że jest to obszar, który chcemy rozwijać – dla naszych Graczy. Bardzo cieszy mnie fakt, że PlayStation League, pod nową nazwą, w nowej, ulepszonej formule pozwoli większej liczbie graczy zmagać się jednocześnie w kilku turniejach w rozmaitych grach - powiedział Marcin Ziobrowski, Dyrektor Zarządzajacy Sony Interactive Entertainment Polska.

Zapisy do PlayStation League startują już 25 kwietnia. Rozgrywki prowadzone będą na dedykowanej, nowej stronie turniejowej www.playstationleague.pl, na której poza informacjami na temat samej ligi, znajdziecie również nowinki, filmy i miejsce do tworzenia drużyn!