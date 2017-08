Drogie obudowy Corsaira zna każdy - amerykańska firma produkuje jednak też takie, które nie zrujnują domowego budżetu, a wyglądają całkiem ciekawie. Spec 04 - dostępny w różnych kolorach - ma lekko futurystyczny przód, natomiast reszta obudowy jest już całkowicie normalna.

W środku znajdziemy odpowiednią ilość miejsca nawet na 1080 Ti oraz chłodzenie powietrzne (do 150 mm). Jeśli chodzi o chłodzenie wodne, to niestety musimy o nich zapomnieć– możemy bowiem zamontować tylko 140-milimetrową chłodnicę.

Do Spec-04 możemy włożyć 3 dyski 2,5 / 3,5 mm – mieszczą się one w specjalnym koszyczku w obudowie oraz przykręcić dwa 2,5-mm SSD obok płyty głównej.

Montaż jest prosty, jednak o ile nie ma żadnego problemu z umieszczeniem płyty głównej, chłodzenia i kart rozszerzeń, o tyle zarządzanie kablami jest fatalne. Nie ma na otworach do prowadzenia przewodów gumowych osłonek, chroniących przed przecięciami kabli. Część tych "dziur" jest też blokowana przez płytę główną. Do tego z drugiej strony obudowy brakuje miejsca, by porządnie i równo ułożyć przewody. Bardzo mały jest też otwór pod chłodzeniem procesora, co może uniemożliwić w przyszłości wymianę zestawu na coś mocniejszego.

Jeśli chodzi o temperaturę panującą w środku obudowy, to nie ma się co nastawiać na to, że Spec-04 będzie w stanie zapewnić odpowiednie warunki termiczne. Standardowo dostajemy w zestawie tylko jeden wentylator 120mm z przodu. Bez dołożenia kolejnych wentylatorów, nie ma mowy o tym, by procesor dało się podkręcić, czy o zastosowaniu dwóch kart graficznych. Przy 4790K i 1080 Ti, testowym Cryorig H7, i temperaturze pokojowej 20 stopni, w obudowie panowała temperatura rzędu 72C ( i to bez podkręcenia). To aż o 15 stopni wyżej, niż w porównywalnej cenowo S340 od NZXT.

Podsumowując. Spec-04 to obudowa dla ludzi, którzy składają komputer z najmniej wymagających termicznie komponentów i którzy liczą się z każdą złotówką. Choć wygląda całkiem zgrabnie, to trzeba pamiętać o jej mankamentach - kiepskim rozplanowaniu miejsca na przewody oraz dość słabym przepływem powietrza. Owszem, można dołożyć dodatkowe wentylatory, jednak to podniesie jej cenę - a wtedy można już dostać dużo lepsze rozwiązania od konkurencji, czy też od samego Corsaira. Dużym minusem jest też brak możliwości montażu zestawów chłodzenia wodnego.