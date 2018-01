Gdy podczas jazdy dziennej mapy w naszym smartfonie przełączą się w tryb nocny to ciemne tło nawigacji może irytować. Jak je przełączyć z powrotem w tryb dzienny? Na pewno nie zrobimy tego w telefonie - smartfon bowiem nie ma opcji przełączania ręcznego tła.

Okazuje się bowiem, że to "wina" ustawień samochodu. Mapy Google'a, są bowiem tak "inteligentne", że w nowych samochodach kierują się ustawieniem świateł. Jeśli więc mamy w samochodzie automatyczny włącznik świateł i komputer sam wybiera, czy jechać na dziennych czy na mijania, to smartfon dopasowuje się do tych ustawień. Jeśli jednak nie zgodzimy się z wskazaniami komputera i ustawimy światła, by były cały czas włączone, wówczas smartfon uznaje, że jedziemy po ciemku i ustawia ciemne tło. Wystarczy więc cały czas jeździć na światłach ustawionych na "auto", a problem zniknie.