Amerykańscy użytkownicy Samsungów S9 i Note 8, działających w sieci T-Mobile, skarżą się w sieci, że ich telefony same wysyłają zdjęcia do ludzi, wpisanych na listę kontaktów. Do tego w urządzeniu nie było żadnych informacji, że zdjęcia zostały wysłane, a o tym fakcie ludzie dowiadywali się od adresatów wiadomości - pisze portal Gizmodo.

Zdaniem ekspertów, to wina nowej wersji aplikacji Samsung Messages, która nie potrafi dogadać się z amerykańską gałęzią sieci T-Mobile. Wprowadziła oona bowiem statnio nowe profile usługi RCS (Rich Communication Services). Ma ona m.in ulepszyć SMS-y o łatwiejsze wysyłanie zdjęć - tymczasem mocno "pogryzła się" z aplikacją Samsunga. Sieć zapewnia jednak, że to nie jest jej wina, a za wszystko odpowiada koreański koncern.

Na szczęście w Polsce RCS nie działa, jeśli to jest więc wina brau kompatybilności, to polskie smartfony Samsunga powinny być bezpieczne. Jeśli jednak chcecie być na 100 proc. pewni, że telefon nie wyśle waszych zdjęć bez waszej wiedzy i zgody, to są dwa rozwiązania. Albo przejście na inną aplikację, albo odebranie programowi Samsung Messages zgody na dostęp do pamięci telefonu.