Zacznijmy od designu. Razer uznał, że lekkie, bezramkowe smartfony z zaokrąglonymi krawędziami to zbytni modernizm. Dlatego Razer Phone jest kanciasty, ciężki (waży aż 200 gram) i bardzo przypomina stare Xperie. Nie ma też mowy o różnych wersjach kolorystycznych. Słowem design odrzuca każdego, kto trzymał w ręku S9, iPhone X czy P20 Pro.

Pod maską też nie jest najlepiej – zamiast najnowszego Snapdragona 845 dostajemy starszy procesor i tylko 64GB miejsca na dane (pamięć możemy jednak rozbudować kartą SIM), na szczęście nie oszczędzano na pamięci RAM – tej mamy aż 8GB.

Cała para projektantów i inżynierów poszła za to w ekran i głośniki. Dostajemy bowiem dwa głośniki stereo z Dolby Atmos oraz wyświetlacz o rozdzielczości 2560x1440 z HDR i odświeżaniem ekranu aż 120 Hz. Niestety ekran jest dość ciemny i słabo sobie radzi w słońcu. Głośniki za to sprawdzają się świetnie w filmach – tu Razer Phone bije konkurencję o głowę.

Najbardziej rozczarowującym modułem telefonu jest aparat. Dwa tylne obiektywy i matryca o rozdzielczości 12 megapikseli znacząco przegrywa z najnowszymi smartfonami. O ile w dzień Razer Phone jest w stanie zrobić dobre zdjęcie, o tyle przy złym świetle i w pomieszczeniach kamera sobie nie radzi.

Razer Phone działa na autorskiej nakładce, bardzo przypominającej czystego Androida z takimi dodatkami, jak specjalny widżet Neftliksa. Na szczęście firma przygotowała upgrade systemu do wersji 8.1, choć o Androidzie P na razie jest cisza.

Jeśli chodzi o wrażenia z gier, to w tych grach, w których Razer Phone jest w stanie wykorzystać swój szybki ekran, wygląda to dobrze. Asphalt 8, Tekken, World of Warships czy WH40k: Freeblade wyglądają świetnie. Nie ma żadnych przycięć, żadnego smużenia, żadnego “rwania” ekranu. Niestety zdecydowana większość gier mobilnych nie potrafi wykorzystać tak szybkiego odświeżania ekranu – producenci muszą bowiem specjalnie przerobić aplikację, by była ona bowiem w stanie użyć 120 Hz. Trzeba też pamiętać, że przy graniu nawet bateria o pojemności 4000 mAH znika w bardzo szybkim tempie.

Podsumowując: Razer Phone to gadżet dla wąskiej grupy graczy mobilnych, którzy grają w specjalnie zmodyfikowane tytuły i którzy są w stanie w zamian za bardzo dobre wrażenia z zabawy oddać jasny ekran, dobry aparat i design sprzętu.