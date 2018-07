Optoma NuForce BE2 to słuchawki z mikrofonem, które łączymy z telefonem przez BlueTooth. Jeśli chodzi o design, to producenci wymyślili kilka ciekawych rozwiązań – po pierwsze mamy dość krótki kabel, więc słuchawki można elegancko zawiesić na szyi – zwłaszcza, że ich końcówki są namagnesowane. Gdy ich nie używamy, wyglądają więc jak nowoczesny naszyjnik. Słuchawki wykonano z poliwęglanu. Są też wodoodporne (norma IPX5) Połączenie jest banalnie proste – wciskamy jeden przycisk na zestawie i telefon powinien je wykryć bez problemu

Jeśli chodzi o komfort , to są to pierwsze słuchawki douszne, które mnie nie męczą po dłuższym czasie używania (do tego w zestawie dostajemy kilka par „uszczelek”, dzięki którym z łatwością dopasujemy je do naszego rozmiaru uszu.

Jakość dźwięku - jak na słuchawki za około 220 złotych - jest bardzo dobra. Tony niskie, średnie i wysokie są dobrze słyszalne. Scena dźwiękowa też jest odpowiednio szeroka. Równie dobrze radzą sobie podczas rozmów telefonicznych, a mikrofon działa nawet, gdy idziemy wzdłuż ulicy o dużym natężeniu ruchu. Jeśli zaś używamy urządzeń Apple’a, to BE2 oferują wsparcie AAC. Fani Androida mogą się za to poczuć rozczarowani brakiem aptX. Czas działania na baterii wynosi około 10 godzin, więc nie powinno być problemu, że w środku dnia zabraknie nam prądu.

Podsumowując, za niezbyt dużą - jak na słuchawki bezprzewodowe cenę - dostajemy całkiem porządny zestaw. NuForce Optoma BE2 grają naprawdę nieźle. I jeśli ktoś nie szuka audiofilskiego zestawu, a potrzebuje czegoś bez kabli, o dobrej jakości odtwarzania i niezbyt drogiego, to BE2 jest bardzo sensowną opcją.