Galaxy Z Fold3 5G to prawdziwy gigant wielozadaniowości, zapewniający zupełnie nowy poziom wydajności, pozbawiony zbędnych elementów wyświetlacz Infinity Flex o przekątnej 7,6”, a także - dostępny po raz pierwszy w tej klasie urządzeń - rysik S Pen Fold Edition. Z kolei dla tych, którzy cenią sobie styl i funkcjonalność, idealnym wyborem będzie Galaxy Z Flip3 5G. Ten smukły, kompaktowy smartfon, który bez trudu zmieści się w kieszeni, oferuje udoskonalone funkcje aparatu i większy ekran zewnętrzny, świetnie sprawdzający się podczas korzystania z urządzenia w biegu.

Smartfony Galaxy Z najnowszej generacji stworzono z naciskiem na trwałość konstrukcji. Jako pierwsze foldy, Galaxy Z Fold3 5G i Z Flip3 5G oferują wodoodporność zgodną z wymogami normy IPX8, dzięki czemu użytkownicy nie muszą się już obawiać niespodziewanego deszczu. W obu urządzeniach konstrukcja oparta jest na bardzo wytrzymałej, ale lekkiej ramie Armor ALUMINIUM - najtrwalsze rozwiązanie, jakiego użyto dotychczas w jakimkolwiek smartfonie Samsung – oraz najmocniejsze szkło Corning® Gorilla® Glass Victus™, by chronić smartfony przed zadrapaniami czy upadkami. Co więcej, oba urządzenia oferują nową ochronną powłokę z rozciągliwego materiału PET, a także zoptymalizowane warstwy panelu ekranu głównego, w efekcie czego jest on o 80 proc. bardziej wytrzymały niż we wcześniejszych modelach.

Zawias Hideaway Hinge, po raz pierwszy wprowadzony w Galaxy Z Flip, sprawia, że nowy smartfon może utrzymać dowolny kąt otwarcia, oferując innowacyjne wrażenia z korzystania z trybu Flex. Dzięki ulepszonej technologii Sweeper, kurz i inne cząsteczki nie przedostają się do wnętrza zawiasu, a samo urządzenie wyróżnia się jeszcze smuklejszą konstrukcją. Galaxy Z Fold3 5G i Z Flip3 5G poddano też wyśrubowanym, zweryfikowanym przez Bureau Veritas testom, które wykazały, że urządzenia bez trudu wytrzymują aż 200 000 złożeń. Są do tego wyposażone w najnowszy, wydajny procesor wykonany w technologii 5 nm i kompatybilne z technologią 5G.

Galaxy Z Fold3 5G: niezrównana efektywność i rozrywka

Z Fold3 5G wyposażony jest w wyświetlacz Infinity Flex 7,6”, który – za sprawą nowego, umieszczonego pod ekranem aparatu – jest pozbawiony wszelkich elementów rozpraszających uwagę. Minimalna liczba pikseli w miejscu wycięcia na aparat oznacza, że Galaxy Z Fold3 5G oferuje większą powierzchnię wyświetlania ulubionych aplikacji. Zastosowana w ekranie nowa technologia wyświetlania Eco² sprawia zaś, że jest on o 29 proc. jaśniejszy, a jednocześnie zużywa mniej energii. Urządzenie oferuje też jeszcze płynniejsze przewijanie i szybszą interakcję dzięki adaptacyjnej częstotliwości odświeżania Super Smooth 120 Hz.

W Galaxy Z Fold3 5G po raz pierwszy w przypadku serii Galaxy Z Samsung wykorzystał cenioną technologię znaną z serii Note: rysik S Pen (sprzedawany osobno). Użytkownicy mogą teraz korzystać ze zoptymalizowanych funkcji rysika na składanym wyświetlaczu, co idealnie sprawdzi się w przypadku wielozadaniowości w drodze. Na ekranie głównym Galaxy Z Fold3 5G łatwiej niż kiedykolwiek można teraz notować jednocześnie uczestnicząc w wideorozmowie, czy odznaczać z listy zrealizowane zadania, czytając maile. Przeznaczony do Galaxy Z Fold3 5G rysik dostępny jest w dwóch wersjach: S Pen Fold Edition i S Pen Pro. Obie wersje wyposażone są w specjalnie zaprojektowaną końcówkę, która została wyposażona w technologię ograniczenia siły nacisku, co chroni ekran główny smartfonu. Nowy S Pen wyróżnia się jeszcze mniejszym opóźnieniem, co przekłada się na wierne odwzorowanie pisma i zapewnia płynne i intuicyjnie sporządzanie notatek.

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy Z Flip3 5G dostępny jest w czterech modnych barwach – beżu, zieleni, lawendzie i czerni – z nowymi, stylowymi akcesoriami w postaci etui z pierścieniem bądź paskiem które ułatwiają trzymanie i składanie smartfonu.

Przeprojektowany ekran zewnętrzny Galaxy Z Flip3 5G jest teraz czterokrotnie większy, co pozwala odczytywać powiadomienia i wiadomości bez potrzeby rozkładania urządzenia. Za sprawą widżetów tego ekranu użytkownicy mogą bez trudu zerkać na swój harmonogram, sprawdzać prognozę pogody i śledzić liczbę wykonanych danego dnia kroków, mogą też dopasować tapetę ekranu zewnętrznego do koloru urządzenia, by cieszyć się spójnym designem.

Aparat smartfonu wyposażono w kilka nowych funkcji, za sprawą których w trybie Flex użytkownicy mogą robić jeszcze piękniejsze selfie bez konieczności trzymania smartfonu w dłoni. Mogą również szybko zrobić zdjęcie, a nawet nagrać wideo, nie rozkładając urządzenia – wystarczy, że na ekranie zewnętrznym użyją funkcji szybkiego ujęcia, dwukrotnie wciskając przycisk zasilania Galaxy Z Flip3 5G. Także przewijanie treści jest teraz super płynne dzięki nowej, adaptacyjnej częstotliwości Super Smooth 120 Hz

Specjalne aplikacje na rozkładane smartfony

Seria Galaxy Z daje użytkownikom dostęp do większej liczby aplikacji w pełni wykorzystujących możliwości rozkładanego ekranu. Samsung rozszerza partnerstwa z wiodącymi firmami, takimi jak Google czy Microsoft, by użytkownicy mogli cieszyć się większą pulą ulubionych aplikacji, dostosowanych do ich wyjątkowych potrzeb. Mogą teraz korzystać np. z w pełni zoptymalizowanych wideoczatów w ramach Microsoft Teams: po rozłożeniu urządzenia zobaczą pełen szczegółów obraz prezentacji, a poniżej twarze rozmówców. Jeśli chodzi o najlepszą efektywność w pracy, tryb podwójnego panelu Microsoft Outlook stworzony z myślą o urządzeniach Samsung pozwala – niczym na komputerze – wyświetlić całą wiadomość e-mail, jednocześnie ukazując z boku podgląd innych. To jednak nie koniec: nowa funkcja Samsung Labs sprawia, że użytkownicy mogą w dowolnym momencie optymalizować jeszcze większą liczbę aplikacji pod kątem składanego ekranu.

Galaxy Buds2

Kolejnym członkiem rodziny Galaxy są Galaxy Buds2. To słuchawki zaprojektowane tak, by można je było wygodnie nosić przez cały dzień,

Niezależnie od tego, czy Galaxy Buds2 służą do słuchania muzyki, czy do uczestniczenia w wideokonferencji, zapewniają wszystkie funkcje, pozwalające użytkownikom zanurzyć się w ich własny świat. Dynamiczne, dwudrożne głośniki generują wyraziste, czyste wysokie tony oraz głębokie basy, a funkcja aktywnej redukcji szumów blokuje do 98 proc. dźwięków w tle. Galaxy Buds2 to jak dotychczas najmniejsze i najlżejsze słuchawki douszne Samsung.

Smartwatche z WearOS

Samsung zaprezentował dziś urządzenia Galaxy Watch4 i Galaxy Watch4 Classic, rozpoczynając tym samym nową erę innowacji w historii inteligentnych zegarków. To pierwsze urządzenia oferujące Wear OS™ Powered by Samsung – nowy autorski system stworzony wspólnie z Google, jak również One UI Watch – najbardziej intuicyjny interfejs użytkownika, jaki opracował dotychczas Samsung. Seria Galaxy Watch4 charakteryzuje się ponadto zaawansowaną wydajnością, która gwarantuje niezwykle płynne wrażenia z użytkowania. Te nowe urządzenia zostały całkowicie przeprojektowane, by zapewnić użytkownikom najlepsze narzędzia do dbania o swój dobrostan.

Najbardziej zaawansowany zestaw funkcji na rzecz zdrowia i dobrostanu

Galaxy Watch4 wyposażono w czujnik BioActive firmy Samsung, który – choć bardziej kompaktowy – pozwala dokonywać precyzyjnych pomiarów. To nowe rozwiązanie typu „3 w 1” przy pomocy tylko jednego chipsetu obsługuje trzy potężne czujniki: optyczny czujnik tętna, elektryczny czujnik serca oraz czujnik dokonujący analizy impedancji bioelektrycznej. W efekcie użytkownicy mogą monitorować swoje ciśnienie krwi, wykryć nieregularny rytm serca (migotanie przedsionków), skontrolować poziom tlenu we krwi, a także, po raz pierwszy, zmierzyć skład ciała. Nowe narzędzie do pomiaru składu ciała pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć swój ogólny stan zdrowia i kondycję, dostarczając informacji o kluczowych aspektach, takich jak zawartość mięśni szkieletowych, podstawowa przemiana materii, czy zawartość wody i tkanki tłuszczowej. Teraz w dowolnym miejscu i czasie można z łatwością sprawdzić skład ciała dwoma palcami. Wystarczy ok. 15 sekund, by zegarek uchwycił 2400 punktów danych.

Łatwość obsługi, intuicyjność i efektywność to znaki rozpoznawcze smartwatchy Galaxy. Za sprawą nowego One UI Watch i Wear OS Powered by Samsung, wrażenia z ich użytkowania staną się jeszcze doskonalsze. Dzięki One UI Watch, w chwili pobrania na smartfon, kompatybilne aplikacje są automatycznie instalowane także na smartwatchu, a ważne ustawienia – takie jak godziny, w których nie należy użytkownikowi przeszkadzać, czy zablokowane numery – są natychmiast synchronizowane. Dzięki funkcji Autoprzełączanie słuchawki przełączają się pomiędzy smartfonem a zegarkiem w zależności od tego, które urządzenie jest akurat w użyciu. Użytkownik może też bez trudu zarządzać smartwatchem przy pomocy asystenta głosowego, a także sterować nim, używając pierścienia lub gestów. Wystarczy dwukrotnie unieść i opuścić przedramię, by odebrać połączenie, i dwukrotnie obrócić nadgarstek, by je odrzucić. W ten sam sposób można również odrzucać powiadomienia i alerty.

Seria Galaxy Watch4 to także pierwsza generacja smartwatchy wyposażona w Wear OS Powered by Samsung – nowy system operacyjny optymalizujący obsługę zegarków. To przełomowe rozwiązanie, stworzone przez Samsung i Google, sprawia, że użytkownik z poziomu nadgarstka otrzymuje dostęp do rozległego ekosystemu obejmującego popularne aplikacje Google, takie jak Mapy Google czy Google Pay i cenione usługi Galaxy. Nowa platforma obsługuje również wiodące aplikacje innych firm, m.in. adidas Running, Calm, Strava i Spotify dostępne w Google Play. Za sprawą zaawansowanego sprzętu i jeszcze bardziej intuicyjnego interfejsu użytkownicy Galaxy Watch4 mogą cieszyć się płynnym i wygodnie zintegrowanym działaniem. Na przykład udoskonalony, wbudowany kompas współpracuje z Mapami Google, ułatwiając poruszanie się po nowych, nieodkrytych jeszcze przez użytkownika terenach.

Ceny

Niestety, o ile zegarki czy słuchawki wyceniono korzystnie - Watch 4, w rozmiarze 44mm i z LTE ma kosztować 1599 (a bez LTE 1299), to smartfony tanie nie są. Fold3 5G kosztuje 8300 złotych, a Flip 4800 PLN.