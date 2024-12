Gdzie się podział popularny skrót klawiaturowy

Skróty klawiaturowe to udogodnienie dla użytkowników komputerów, które pozwala na dostęp do wybranych funkcji za pomocą jednego kliknięcia. Jednak ostatnio osoby korzystające z Microsoft Word mogły być nieco zaskoczone. Otóż znany przez lata skrót CTRL + B przestał działać. Z dnia na dzień ten popularny skrót klawiszowy przestał funkcjonować w edytorze tekstowym Word.

Jak podaje portal Instalki.pl, przyczyną tej sytuacji jest prawdopodobnie jedna z aktualizacji Windowsa – a dokładnie systemów operacyjnych Windows 10 oraz Windows 11. Bowiem to właśnie w przypadku tych dwóch systemów nastąpiła ta zmiana.

Co zamiast CTRL + B. Skrót CTRL + B nie działa obecnie w Microsoft Word. Nowy skrót do pogrubiania tekstu to CTRL + N. Był to skrót, który dotychczas pozwalał na utworzenie nowego dokumentu. Zmiana ta, choć niewielka, może być odczuwalna dla osób, które dużo korzystają z komputera i są przyzwyczajone do częstego używania tego skrótu. Rozwiązania tej sytuacji są dwa: można albo przerzucić się na nowy skrót, albo też naprawić tę ”usterkę”? W jaki sposób to zrobić?

Jak przywrócić poprzednie ustawienia w Microsoft Word

Na szczęście można przywrócić działanie CTRL+B. Oto co należy zrobić, krok po kroku: