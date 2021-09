Po kiepskim Far Cry 2, trzecia część strzelanki całkowicie odmieniła tę serię. Pojawił się bardzo ciekawy główny wróg naszego bohatera. Do tego mocno usprawniono mechanikę rozgrywki, choć jednocześnie wprowadzono rozwiązania, które potem zastosowano w kolejnych częściach - choćby wspinanie się po wieżach telekomunikacyjnych i atakowanie posterunków wroga, by przejąć kontrolę nad jego terytorium.

Far Cry 3 dostępny za darmo bez haczyków

Niemniej jednak, nawet po kilku latach Far Cry 3 to gra wciąż godna uwagi. A do tego Ubisoft daje nam ją całkowicie za darmo (o ile jesteśmy graczami pecetowymi). Nie ma żadnych haczyków, powiązanych ofert itp. Trzeba tylko się spieszyć, bo oferta znika ze sklepu Ubisoft już 11 września.