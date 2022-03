PlayStation Plus - od czerwca - dostępne będzie w kilku wersjach abonamentowych. Podstawowa, Essential, dawać będzie dokładnie to samo, co teraz dostają abonenci - dwie gry miesięcznie, zniżki w sklepie Sony, dostęp do rozgrywek dla wielu graczy oraz miejsce w chmurze na zapis rozgrywek. Nie zmieni się też cena - pisze na blogu Jim Ryan z Sony.

Kolejne poziomy programu PS Plus

Potem dostaniemy program Extra - oprócz tego, co daje Essential - oferuje on dostęp do ponad 400 najlepszych gier z PS4 i PS5 (choćby Spider-man). Cena? 14 euro miesięcznie. Następnym poziome jest Premium - oprócz gier z Extra będzie też 340 tytułów z oryginalnego PS, PS2 i PSP. Szczęśliwcy, którzy żyją w regionach, w których Sony udostępniło usługę PS Nów, będą mogli te gry stremować na swoje pecety czy konsole, dostaną też dostęp do streamingu tytułów z PS5. A co z regionami, jak Polska, w których ta usługa nie działa? Sony zapowiada, że wprowadzi u nas pakiet Deluxe, który będzie tańszy od premium (ceny jednak nie podano).

Sony zaznacza też, że premierowe gry na PS5 nie będą dostępne w abonamencie w chwili premiery. Jeśli ktoś nie chce kupować ich za pełną cenę w dniu, gdy trafią na sklepowe półki, to trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż znajdą się w PS Plus.