Microsoft, jak przyznał szef ich studia gier Matt Booty, kończy wsparcie dla Xbox One. Na tę konsolę nie powstanie już żadna nowa gra. Do tej pory bowiem koncern z Redmond starał się zapewnić wsparcie dla poprzedniej generacji i prawie każda nowa gra (poza Flight Simulator i Redfall) trafiała na Xbox One.

Aplikacja do grania w chmurze

To nie oznacza jednak, że konsola nie pozwoli nam grać w nowe produkcje. Wszystko dzięki chmurze. Można na niej bowiem uruchomić aplikację streamingową Microsoft i grać w chmurze w nowe produkcje koncernu.