Nowy Flight Simulator, oraz dodatek do obecnego, oparty na filmie "Diuna", do tego Starfield, Forza Motorsport (z genialną grafiką) i Fable, a do tego pełno gier akcji i RPG. Oto co czeka w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. A do tego wkrótce pojawi się nowa, czarna wersja konsoli XSS z dyskiem 1TB.

