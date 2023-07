We wrześniu czekają nas premiery takich gier jak Starfield (6 września), Baldur's Gate 3 (też 6. września w wersji na PS5 - wersja PC pokaże się miesiąc wcześniej), 19 września pojawi się też nowy Mortal Kombat, od 14 września będziemy mogli grać w wyścigową grę Ubisoft - The Crew, a od 21 września w Payday 3.

Październik

W październiku też nie będziemy mieli wolnej chwili. 10 października na konsole i pecety trafi najnowsza Forza Motorsport, a dwa dni później pojawi się Assassins Creed: Mirage. 13 października zagramy w nowe Lords of Fallen, 17 października pojawi się Alan Wake 2, a 20 października Spider-man 2. Tego samego dnia, na Switchu zagramy też w Super Mario Bros. Wonder, a 24 października będzie premiera Cities: Skylines 2. Dzień później zagramy w nowe Alone in the Dark.

Listopad

Po tylu znakomitych tytułach, które pojawią się w poprzednich miesiącach, listopad będzie dużo spokojniejszy. W tym miesiącu zekają nas bowiem tylko dwie duże premiery - Banishers: Ghosts of New Eden (7 października), a od 14 października właściciele Nintendo Switch wreszcie poznają jedną z najlepszych gier tego roku - Hogwarts Legacy.