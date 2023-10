SSC Napoli, aktualni mistrzowie Serie A, po zdobyciu trzeciego Scudetto postanowili przenieść się z boiska piłkarskiego do bety Call of Duty®: Modern Warfare® III. Członkowie pierwszej drużyny udali się do centrum treningowego Konami w Castel Volturno, aby raz na zawsze rozstrzygnąć – który z nich jest MVP? Na szczęście zwykli gracze też będą mogli zmierzyć się w wersji beta.

W pełnej emocjonujących starć rywalizacji wzięły udział dwa zespoły. Pierwszą drużynę prowadził Giovanni Di Lorenzo, kapitan SSC Napoli i jak głoszą plotki również doświadczony gracz Call of Duty. Drugi zespół poprowadził Victor Osimhen, najlepszy strzelec zeszłorocznych rozgrywek, który wysoką celnością może pochwalić się również w grach wideo. Di Lorenzo i Osimhenowi towarzyszyli inni zawodnicy pierwszej drużyny, w tym Khvicha Kvaratskhelia, Giovanni Simeone, Leo Ostigard oraz Eljif Elmas. Oba zespoły rywalizowały w trzech kultowych trybach gry - Deathmatch drużynowy, Dominacja i Umocniony punkt, na trzech powracających w najnowszej odsłonie i uwielbianych przez fanów mapach - Karachi, Invasion i Skidrow. Wyniki meczu Pierwszy mecz w trybie "Deathmatch drużynowy" wygrał zespół Di Lorenzo, a Kvaratskhelia znalazł się na szczycie tabeli z 23 zabójstwami, zdobywając również tytuł „pierwsza krew". Drużyna Osimhena zrewanżowała się w drugim spotkaniu, a zwycięstwo zapewnił w decydującym momencie Simeone, który zdobywał punkt za punktem w Dominacji, co wyrównało wynik i sprawiło, że ostatnia runda stała się meczem o wszystko! W finałowym starciu kapitan drużyny Di Lorenzo poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa spektakularnym potrójnym zabójstwem, eliminując swoich kolegów z drużyny SSC Napoli. Po zwycięstwie i otrzymaniu nagrody MVP Di Lorenzo powiedział - To wielka przyjemność móc zagrać w tegoroczną edycję Call of Duty, wygrać, ale także zostać koronowanym na MVP. Na klasycznych mapach grało się świetnie, a potrójne zabójstwo było czymś niezwykłym. Jestem podekscytowany premierą nowej odsłony gry jeszcze w tym roku. Beta nie tylko dla piłkarzy Napoli Niezależnie od tego, czy jesteś zupełnie nowym graczem szukającym szybkiej, dynamicznej akcji, czy też weteranem serii Call of Duty przygotowującym się na powrót klasycznych map w trybie wieloosobowym, możesz dołączyć do bety Call of Duty: Modern Warfare III. Beta Modern Warfare III zostanie podzielona na dwa różne weekendy. Mapy trybu wieloosobowego będą natychmiast znane każdemu, kto grał w Call of Duty®: Modern Warfare® 2 (2009), ale dostarczą one zupełnie nowych wrażeń dzięki najnowszym osiągnięciom technicznym, nowoczesnej mechanice ruchu i nie tylko. Kiedy można będzie zagrać? Nadchodzący weekend beta przeznaczony jest dla wszystkich platform i rozpocznie się w czwartek 12 października o godzinie 19:00, a zakończy w poniedziałek 16 października o godzinie 19:00. PlayStation 4 oraz PlayStation 5: Jest to darmowy weekend otwartej bety dla wszystkich posiadaczy PlayStation 4 i PlayStation 5, niezależnie od statusu zamówienia przedpremierowego.

Xbox oraz PC Early Access: Osoby, które zamówiły grę w przedsprzedaży na konsole Xbox Series X | S lub Xbox One, lub które dokonały zakupu w przedsprzedaży na PC za pośrednictwemBattle.net® lub Steam, mogą rozpocząć grę w wersji beta w czwartek 12 października o godzinie 19:00 . Xbox oraz PC Open Beta: Od soboty 14 października od godziny 19:00 do poniedziałku 16 października do godziny 19:00 beta będzie dostępna dla graczy Xbox i PC niezależnie od ich statusu zamówienia przedpremierowego. Andrzej Mężyński