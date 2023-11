10 lat. Tyle trzeba było czekać na informacje o nowej części Grand Theft Auto. Rockstar, jak pisze Bloomberg, wreszcie oficjalnie przyznał, że toczą się prace nad GTA VI, a pierwszy trailer zobaczymy w grudniu, co ma uczcić 25-lecie powstania firmy.

Akcje Take Two poszły w górę

Ta informacja wywołała euforię na giełdzie. Akcje Take Two, która to firma jest właścicielem Rockstar, poszły w górę na nowojorskiej giełdzie o 7,5 proc.

GTA, jak uważa Bloomberg, to będzie jedna z najważniejszych produkcji rynku gamingowego w tej dekadzie. Poprzednia część, która ukazała się w 2013, do tej pory sprzedała się w 185 milionach egzemplarzy i jest drugą, najchętniej kupowaną grą na świecie (pierwszą jest Minecraft).

Pierwsze informacje o GTA VI pojawiły się w ubiegłym roku, gdy hakerzy opublikowali kilka godzin rozgrywki z bardzo wczesnej wersji gry. Dwóch nastolatków, którzy włamali się na serwery Rockstara skazano zresztą w londyńskim sądzie.

Co wiadomo o grze?

Co wiadomo o grze? Na razie niewiele. Ma być dwoje głównych bohaterów, a gra ma toczyć się w fikcyjnej wersji Miami. GTA VI prawdopodobnie ukaże się w 2025.