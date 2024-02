Oryginalny DOOM (1993) w wersji shareware zostanie wydany jako bezpłatna aktualizacja dla posiadaczy robotów koszących Husqvarna Automower® NERA w okresie od kwietnia do września 2024 roku. Oznacza to, że w tym czasie w grę będzie mogło zagrać około 30 000 użytkowników tych urządzeń.

Reklama

"Piekielnie dobra aktualizacja"

Zespół id Software od początku szczycił się jednymi z najlepszych deweloperów w historii. To, co stworzyli w 1993 roku w DOOM-ie, było dziełem światowej klasy i przygotowało grunt pod wiele dzisiejszych wspaniałych gier. Są oni również wielką inspiracją dla nas w firmie Husqvarna. To piekielnie dobra aktualizacja, która z jednej strony podkreśla pionierskiego ducha, który charakteryzuje inżynierów w Husqvarna, a z drugiej służy jako hołd dla twórców gry DOOM – mówi Björn Mannefred, inżynier oprogramowania robotów koszących w firmie Husqvarna.

Reklama

Przez ostatnie 30 lat nieustannie zadziwiała nas pasja i pomysłowość społeczności DOOM. Lista "rzeczy, które uruchamiają DOOM" jest absolutnie niesamowita. Jesteśmy podekscytowani, widząc na niej także roboty koszące. Inżynierowie z Husqvarna wykonali świetną robotę - doceniamy ich pomysłowy i zabawny hołd - dodaje Marty Stratton, dyrektor studia w id Software.

Nieoczekiwana współpraca z Husqvarną

Reklama

Husqvarna zaprezentowała nieoczekiwaną współpracę z DOOM podczas eventu DreamHack Winter, który odbył się w dniach 23-26 listopada ubiegłego roku. Współpraca przyciągnęła uwagę setek odwiedzających, którzy chcieli zagrać w grę DOOM (1993) firmy id Software na kosiarkach do trawy. Grając w grę, odwiedzający rywalizowali również o miejsce w finale na głównej scenie, gdzie Husqvarna była gospodarzem DOOM LA(w)N Party, pierwszych na świecie mistrzostw w grze wieloosobowej na urządzeniu nieprzeznaczonym do gier wideo. Współpraca wywołała globalne zainteresowanie w ponad 20 krajach, a firma Husqvarna w trakcie wydarzenia otrzymała nagrodę "Best Booth Activation 2023".

Jesteśmy miło zaskoczeni pozytywną reakcją na nasz pomysł. Kiedy zaprezentowaliśmy aktualizację na DreamHack, ludzie byli naprawdę podekscytowani. Od tego czasu zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy udostępnić aktualizację właścicielom produktów. Z przyjemnością ogłaszamy, że wydamy DOOM na naszym robocie koszącym Automower wiosną 2024 roku - podsumowuje Björn Mannefred.

Jak zagrać?

Rozgrywka odbywa się za pomocą wbudowanego wyświetlacza i elementów sterujących kosiarki. Gracze poruszają się po grze za pomocą pokrętła sterującego, aby skręcać w lewo i w prawo, a naciśnięcie przycisku START powoduje bieg do przodu. Przycisk STOP służy z kolei do strafe'owania (poruszanie na boki) i otwierania drzwi. Aby wystrzelić, użytkownik naciska pokrętło sterowania.