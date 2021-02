Za odświeżenie drugiej części Diablo odpowiada ekipa, która dała nam nową wersję Crasha Bandicoota czy remaster Tony Hawke'a, można więc być pewnym jakości produktu. Zresztą same filmiki z rozgrywki pokazują, że jedna z najbardziej kultowych gier świata doczekała się bardzo porządnej modernizacji. ZMieniono grafikę, poprawiono interface i efekty, zostawiając całą "miodność" tej gry. Do tego gra pokaże się też na konsolach (w tym Nintendo Switch) z funkcją grania między platformami. Zresztą, zobaczcie sami, co Blizzard nam szykuje.

