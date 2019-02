Według firmy badawczej IHS Markit, rynek telewizorów 75-calowych i większych osiągnął w 2018 roku 2,1 mln sztuk i szacuje się, że w tym roku wzrośnie o 43 proc. do 3 mln sztuk, a do 2022 roku osiągnie 5,8 mln sztuk. Dlatego też Samsung zwiększa ofertę telewizorów dużych rozmiarów.

Samsung stale pracuje nad rozwojem technologii QLED. Modele serii QLED na 2019 rok wyposażone są w technologię „Ultra Viewing Angle”. Dzięki zmienionej strukturze paneli telewizora, światło równomiernie rozświetla ekran. Modele z tej serii otrzymają tylne strefowe podświetlenie (Direct-Full-Array), co powinno przełożyć się na lepszy kontrast i

Tegoroczne modele QLED 4K otrzymały także procesor Quantum, czyli technologię znaną z QLED 8K. Dzięki temu, niezależnie od rozdzielczości treści źródłowej, wyświetlany obraz będzie wyróżniał się wyższą jasnością. Poprzez wykorzystanie skalowania opartego na sztucznej inteligencji widzowie mogą liczyć na poprawę jakości obrazu i dźwięku.

Ponadto wszystkie telewizory Samsung QLED 2019 będą zgodne z HDR10+. Telewizory QLED 8K będą również obsługiwać transmisję do 60 klatek w 8K według standardu HDMI 2.1. Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji i skalowanie telewizor QLED 8K pozwoli zwiększyć jakość materiałów wideo do rozdzielczości bliskiej 8K, co dotyczy także treści przesyłanych strumieniowo.

W tym roku telewizory QLED, jako flagowe modele Smart TV, zapewnią jeszcze więcej opcji dostępu do rozrywki. Wśród nowości znajdzie się m.in. aplikacja iTunes Movies. Dzięki temu widzowie będą mogli korzystać z istniejącej biblioteki iTunes, a także przeglądać iTunes Store oraz kupować i wypożyczać filmy. Z kolei obsługa Apple AirPlay 2 pozwoli odtwarzać materiały z urządzeń Apple bezpośrednio na dużych ekranach telewizorów Samsung.

Ponadto telewizory Samsung Smart TV 2019 mogą współpracować z Amazon Alexa, dzięki czemu użytkownicy niektórych modeli będą mogli włączyć lub wyłączyć telewizor, a także regulować głośność za pomocą poleceń głosowych.

W trybie Ambient telewizory Samsung QLED mogą dostarczać informacji przydatnych w codziennym życiu, takich jak aktualna prognoza pogody czy wyświetlać Twoje fotografie. W tegorocznych produktach dostępna jest jeszcze szersza gama motywów. Z kolei zainstalowany w telewizorze czujnik automatycznej regulacji oświetlenia zapewnia optymalną jasność dla otoczenia i jednocześnie ogranicza zużycie energii.

Podczas Samsung European Forum firma zaprezentowała również telewizor The Frame na 2019 rok, w którym zastosowano ekran w technologii QLED. Dostępny wtym modelu tryb Sztuka pozwala wyświetlić na ekranie dzieła malarstwa czy fotografie. Obecnie do wyboru jest ponad tysiąc dzieł. Zastosowane technologie pozwalają dostosować jasność i kolorystykę treści do otoczenia. Nowością w telewizorze The Frame na 2019 rok jest ekran w technologii QLED. Telewizor Samsung The Frame na 2019 rok zostanie wprowadzony na rynek wiosną.