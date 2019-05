Honor swoją europejską premierę urządził w Londynie. Pokazał trzy modele Honor 20, 20 Pro i 20 Lite. Na dziś wiadomo, że w Polsce zobaczymy to trzecie, najtańsze urządzenie. Będzie kosztować 1299 zł. Kiedy zadebiutują ciekawsze Honor 20 i Honor 20 Pro - tego na razie nie wiadomo. Początkowo mówiło się o czerwcu i lipcu, ale na chwilę obecną producent nie chce mówić o żadnych datach.

Skupmy się więc na razie na Honorze Lite. To typowy przedstawiciel klasy średniej niższej, z trzema kamerami na pokładzie (zwykła, szeroki kąt i rozpoznawanie głębi) i 32 mpx aparatem do selfie. Ekran ma przekątną 6.21 cala, bateria 3400 mAh, pamięci wbudowanej mamy 128 GB, a RAM 4 GB. Procesor to Kirin 710.

O wiele ciekawiej wyglądają dwa pozostałe modele. Napędza je topowy procesor Huaweia - Kirin 980, mają odpowiednio po 6 i 8 GB RAM i 128 i 256 GB pamięci wbudowanej. Czytniki linii papilarnych zostały umieszczone na prawym boku, tak ja w starych telefonach Sony. Oba modele mają ekrany IPS o przekątnej 6,26 cala i rozbudowaną optykę z czterema kamerami z tyłu, przy czym lepszym zestawem dysponuje model Pro.

Prezes Honora podczas premiery w Londynie / dziennik.pl

Aparaty foto w Honorze 20 Pro / dziennik.pl

Cena w Europie to 499 i 599 euro, w Polsce mówiło się o 1999 i 2699 zł, ale w świetle ostatnich wydarzeń trudno dziś powiedzieć czy i kiedy je zobaczymy, a jeżeli tak się stanie, to ile będą kosztować.