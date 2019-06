1) Razer Naga Trinity to mysz dla fanów MMO i MOBA. Ma świetny sensor, jest odpowiednio ciężka, i bardzo dobrze leży w dłoni. Do tego ma wymienne ścianki boczne, dzięki którym dopasujemy gryzonia do ulubionego gatunku gry

2) Rival 600 Steelseries - to mysz z bardzo dobrym sensorem (który także wykrywa, gdy gryzoń przypadkowo zostanie podniesiony), znacznie tańszy od swojego bezprzewodowego odpowiednika, a jednocześnie oferuje te same funkcje. Nie ma więc sensu dopłacać prawie 200 złotych za brak kabla

3) Logitech G502 ma doskonały sensor, można ją dociążyć specjalnymi ciężarkami do takiej wagi, która najlepiej pasuje do naszych upodobań. Do tego bardzo wygodnie leży w dłoni

4) Corsair NightSword to pierwsza mysz na swiecie, która w swoim oprogramowaniu pokazuje, jak dołączone ciężarki wpływają na jej środek ciężkości, tak by dobrać odpowiednią wagę. Do tego doskonale leży w dłoni, wyposażono ją też w najnowszy sensor, przygotowany dla firmy Corsair.

5) HyperX Pulsefire Surge wygląda doskonale z paskiem LED RGB wokół całego gryzonia. Doskonale leży w dłoni, do tego wyposażono ją w bardzo dobry sensor Pixart z czułością do 16 tys. DPI.