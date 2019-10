Dwa zaprezentowane dziś telefony, które będzie można kupić w naszym kraju, to Oppo Reno2 – urządzenie ze styku wyższej i średniej półki oraz Oppo Reno2 Z – przedstawiciel klasy średniej.

Oppo Reno 2 – cena – 2299 zł

Wyświetlacz; 6,5 AMOLED FHD+

Ochrona: przód Corning Gorilla Glas 6, tył Corning Gorilla Glas 5

Procesor: Qualcomm Snapdragon 730G (2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz)

Pamięć: 8GB RAM + 256 GB + karta pamięci

Metody rozpoznawania: czytnik linii papilarnych w ekranie, rozpoznawanie twarzy

Aparat główny: 48 MP OIS+EIS f 1.7; 8 MP – ultraszerokokątny 116 stopni, f 2.2, AF; 13 MP teleobiektyw; 2 MP monochromatyczny

Aparat do selfie: 16 MP f 2.0

NFC, BT 5.0; WiFi dwuzakresowe, USB C, wejście mini-jack na słuchawki,

Bateria: 4000 mAh z szybkim ładowaniem VOOC 3.0 (20 W)

System: Android 9.0, Color OS 6.1

Kolory: czarny, niebieski

Oppo Reno2 / dziennik.pl

Oppo Reno2 Z – cena 1699 zł

Wyświetlacz; 6,5 AMOLED FHD+

Ochrona: przód Corning Gorilla Glas 6, tył Corning Gorilla Glas 5

Procesor: MediaTek Helio P90 (2 x 2.2 GHz + 6 x 2.0 GHz)

Pamięć: 8GB RAM + 128 GB + osobne wejście na kartę pamięci

Metody rozpoznawania: czytnik linii papilarnych w ekranie, rozpoznawanie twarzy

Aparat główny: 48 MP EIS f 1.7; 8 MP – ultraszerokokątny 119 stopni, f 2.2; 2 MP monochromatyczny; 2 MP rozpoznawanie głębi

Aparat do selfie: 16 MP f 2.0

NFC, BT 5.0, WiFi dwuzakresowe, USB C, wejście mini-jack na słuchawki,

Bateria: 4000 mAh z szybkim ładowaniem VOOC 3.0 (20 W)

System: Android 9.0, Color OS 6.1

Kolory: czarny, biały

Oppo Reno2 Z / Materiały prasowe

Jak Reno2 Z spisuje się na co dzień? Telefon urzeka przede wszystkim pięknym ekranem AMOLED bez żadnego wcięcia. Oglądanie na nim filmów jest czystą przyjemnością, spotęgowaną możliwością podłączenia słuchawek bezpośrednio do gniazda mini-jack, bez żadnych przejściówek. Dźwięk z głośnika zewnętrznego jest mono, ale dobrej jakości.

Telefon, choć sporych rozmiarów, dzięki zaokrąglonym bokom bardzo dobrze leży w dłoni. Jest śliski, ale producent dorzuca do zestawu etui, które eliminuje ten problem.

Oppo Reno2 Z / dziennik.pl

Kamerka do selfie wysuwa się z górnej krawędzi w niecałą sekundę, można dzięki niej odblokować telefon, ale można to także zrobić dzięki czytnikowi linii papilarnych w ekranie. Tradycyjnie dla Oppo działa on doskonale, celnie i bardzo szybko.

Oppo Reno2 Z / dziennik.pl

Oppo Reno2 Z / dziennik.pl

Choć pamięci wbudowanej mamy bardzo dużo (128 GB), to mamy też osobne gniazdo na kartę pamięci, przez co nie musimy rezygnować z jednego numeru – możemy mieć zamontowane dwie karty SIM. Przy okazji – jakość połączeń jest doskonała.

Najwięcej kontrowersji i niepewności wywołuje procesor tajwańskiego MediaTeka. Helio P90 jest odpowiednikiem Snapdragona 710. W AnTuTu Benchmark wyciąga 161267 pkt i w połączeniu z aż 8 GB RAM sprawia, że korzystanie z tego telefonu jest bardzo przyjemne. Reno2 Z działa przez większość czasu płynnie, lekkie opóźnienia np. we wczytywaniu zdjęć można zauważyć jedynie podczas przewijania wymagających stron np. Instagrama. Z grami radzi sobie bez problemu – w PUBG zdaniem mojego testera, czyli syna, gra się bardzo dobrze, a w aplikacjach znajdziemy przestrzeń gier, gdzie m.in. zoptymalizujemy telefon by osiągnąć większą płynność i wydajność i zablokujemy powiadomienia, tak by nikt nam nie przeszkadzał podczas zabawy.

Telefon robi bardzo ładne zdjęcia, zwłaszcza z aparatu głównego. Szeroki kąt traci trochę szczegółów, szkoda, że jeden z pozostałych dwóch obiektywów nie jest obiektywem tele, bo zoom, nawet ten 2x jest cyfrowy a nie optyczny i jego jakość nie stoi na najwyższym poziomie. Gdy światła jest mniej zdjęcia tracą na szczegółowości, ale tu z pomocą przychodzi tryb nocny, z dłuższym czasem naświetlania. Jego efekty mogą się spodobać. Wideo nagramy w 4K i FHD 30 i 60 FPS, jest stabilizowane elektronicznie, a niespodzianką jest możliwość nagrywania filmów z efektem bokeh, czyli rozmytym tłem, i to nie tylko aparatem głównym ale też kamerką do selfie.

Zdjęcie wykonane telefonem Oppo Reno2 Z / dziennik.pl

Zdjęcie wykonane telefonem Oppo Reno2 Z / dziennik.pl

Zdjęcie wykonane telefonem Oppo Reno2 Z / dziennik.pl

Zdjęcie wykonane telefonem Oppo Reno2 Z / dziennik.pl

Zdjęcie wykonane telefonem Oppo Reno2 Z / dziennik.pl

Zdjęcie wykonane telefonem Oppo Reno2 Z / dziennik.pl

Bateria ma 4000 mAh a telefon musiałem ładować mniej więcej co dwa dni, osiągając wyniki od 5 do nawet 8 godzin pracy na włączonym ekranie. Czyli jest świetnie, w dodatku dzięki szybkiemu ładowaniu ogniwo napełnimy mniej więcej w godzinę.

To nie jedyne nowości od Oppo, na polskim rynku są już dostępne dwa modele z półki budżetowej: A9 2020 i A5 2020. Oba mają potężne baterie 5000 mAh, głośniki stereo z wsparciem Dolby Atmos i oba napędza Snapdragon 665. Oba mają też NFC. Różni je optyka, A5 ma 4 aparaty z tyłu, główny ma 12 MP, a ten do selfie 8 MP, A9 – też cztery, ale główny ma 48 MP, a ten do selfie – 16. Ceny – 899 zł za A5 i 1299 zł za A9.