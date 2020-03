Inżynierowie Logitech uznali, że trzymanie płasko dłoni na myszy szkodzi stawom. Dlatego też MX Vertical sprawia, że trzymamy rękę naturalnie, pod kątem. To ma złagodzić ból nadgarstków i – w perspektywie wielu miesięcy – uratować nas przed wizytą u lekarza.

Logitech Mx Vertical wygląda jak miniaturowe żelazko. To szary gadżet, wykonany z plastiku dobrej jakości. Jednocześnie jednak jest trochę za lekki, przez co trzeba mocniej na niej zacisnąć dłoń, by odpowiednio przycisnąć ją do podkładki. To z kolei powoduje problem – na „górze” myszy nie ma żadnego materiału antypoślizgowego i przy mocnym uchwycie dłoń zaczyna się pocić. To można było trochę lepiej rozwiązać. Drobnym minusem jest też brak kieszonki na nadajnik Bluetooth, wkładany do portu USB komputera. Na szczęście mysz korzysta ze standardowego protokołu BT, wystarczy więc by laptop miał ten moduł wbudowany (a większość ma).

Bateria? Jest bardzo pojemna. Po wyjęciu z pudełka myszy nie ładowałem i po 40 godzinach pracy wciąż działała. W razie czego gryzonia podpinamy do komputera zwykłym kablem USB-C i możemy dalej pracować.

Logitech nie dołączył żadnego oprogramowania do MX Vertical. Nie można więc zmienić DPI czy przypisać klawiszom nowych funkcji, a szkoda.

Jeśli chodzi o ergonomię pracy, to gryzoń nie ma sobie równych. Świetnie leży w dłoni, choć trzeba się przyzwyczaić do jego ergonomii. Po kilkunastu minutach nie mamy z tym już jednak żadnego problemu. Ułożenie ręki na MX Vertical faktycznie sprawia, że po 8 godzinach pracy przed komputerem nasz nadgarstek nie wzywa pomocy.

A co, jeśli Vertical użyjemy do grania? W strategiach sprawdza się tak, jak podczas pracy. Gorzej jest w strzelankach. Po pierwsze, jest za lekka – trzeba więc ją mocno przyciskać, by precyzyjnie celować miałem więc lekkie problemy przy używaniu karabinu snajperskiego w „Division 2”. Do tego sensor MX Vertical ma rozdzielczość zaledwie 4000 DPI i nie ma żadnej możliwości zmiany czułości podczas gry. To sprawia, że fani strzelanek nie będą z myszy zadowoleni. Logitech mógłby więc popracować nad gamingową wersją tego gryzonia – z dużo lepszym sensorem, możliwością zmiany wagi itp.

Podsumowując – Logitech MX Vertical to jedna z najbardziej wygodnych myszy, jakich możecie używać w pracy. Ma pojemną baterię, jest wygodna i nie męczy nadgarstka. Nadaje się nawet do niektórych gier.