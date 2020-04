Player.pl

Jedną z bardziej bogatych i zróżnicowanych filmowo-serialowych bibliotek oferuje obecnie aplikacja player.pl. Wśród najnowszych filmowych hitów warto wymienić, choćby znakomite ostatnie dzieła w reżyserii Jana Komasy, czyli nominowane do Oscara „Boże Ciało” czy też „Sala samobójców. Hejter”. Ten ostatni mogliśmy obejrzeć na platformie niespełna dwa tygodnie po premierze kinowej. W ramach Player można też uzyskać płatny dostęp do kanałów telewizyjnych na żywo, takich jak TVN24, HBO, Eleven sports czy Canal+.

YouTube

Aplikacja YouTube to niekończące się źródło rozrywki, lecz także wielu inspiracji. Warto pamiętać, że oprócz teledysków i zabawnych filmików, znajdziemy tu wiele ciekawych kanałów, umożliwiających domowe treningi fitness, yogi czy lekcję tańca. Na YouTube można natrafić też na wiele inspirujących kanałów DIY czyli „Zrób to Sam”, które podpowiedzą, jak kreatywnie spędzić czas w domu.

Z myślą o najmłodszych użytkownikach, powstała aplikacja YouTube Kids, która oferuje ulubione dziecięce programy czy filmy edukacyjne. Materiały dostępne w aplikacji dobierane są na podstawie zautomatyzowanych filtrów stworzonych przez zespół inżynierów, jak i weryfikacji manualnej oraz opinii przekazywanych przez rodziców.

TVN24 GO

Samsung Smart TV oferuje także dostęp do najnowszych wiadomości. Jeśli akurat nie masz telewizji kablowej, a chcesz być na bieżąco z najważniejszymi newsami z kraju i ze świata, sprawdź koniecznie TVN24 GO i BBC. Dzięki tym aplikacjom, możesz nie tylko śledzić najważniejsze informacje na żywo, ale także oglądać wybrane programy i magazyny na życzenie, kiedy tylko zechcesz.

Cineman

Od niedawna użytkownicy Samsung Smart TV mogą cieszyć się także udoskonaloną aplikacją Cineman. Na platformie można już oglądać m.in. tegorocznego zwycięzcę Oscarów we wszystkich najważniejszych kategoriach, czyli znakomity koreański film „Parasite”. W serwisie jest też szeroki wybór polskich komedii, które jeszcze niedawno mogliśmy oglądać na ekranach kin, jak choćby „Futro z misia”. Warto także wspomnieć, że Cineman posiada w swoim portfolio filmy m.in: Monolith Films, Gutek Film, Nowe Horyzonty, Forum Film i Hagi Film.

Muzyka, podcasty i opera

Smart TV może być także źródłem muzycznych przyjemności, m.in. za sprawą takich aplikacji jak Spotify, Tidal czy Deezer. To obecnie najpopularniejsze serwisy muzyki cyfrowej, które zapewniają dostęp do milionów utworów. W Samsung Smart TV dostępna jest także aplikacja Met Opera on Demand, gdzie znajdziemy ponad 600 występów nagranych w nowojorskiej Matropolitan Opera. Warto też odwiedzić Operę Wiedeńską za pośrednictwem aplikacji Wiener Staatsoper i obejrzeć przedstawienia z załączonej tam wideoteki. Połączenie świetnej jakości dźwięku i obrazu pozwoli poczuć dreszcze emocji.

Smart TV łączy treści i wygodę

W telewizorach Samsung Smart TV znajdziemy system Tizen, który uznawany jest przez wielu przedstawicieli mediów za jeden z najbardziej stabilnych, rozbudowanych i przyjaznych widzom. W połączeniu ze Smart Hub, czyli interfejsem, gdzie zebrane są wszystkie aplikacje, widzowie mogą personalizować układ aplikacji, tak aby te ulubione były zawsze pod ręką. Warto pamiętać o polskich aplikacjach takich jak Ipla, OpenFM, WP Pilot, VOD.pl, TVP VOD, a jest przecież też jeszcze Netflix, HBO GO, Player.pl, Rakuten, Amazon Prime Video, a to tylko niektóre z wielu dostępnych. Łącząc ogromny wybór treści z niesamowitą jakością obrazu, dostępną na telewizorach QLED, które dają prawdziwe realistyczne wrażenia i bogactwo kolorów, możemy w pełni cieszyć się ulubioną rozrywką.