Jabra Elite 85t należy do najmniejszych słuchawek dousznych z ANC i z funkcją podsłuchiwania dźwięków z otoczenia (HearThrough). Obie te umiejętności można w pełni regulować. Do tego słuchawki dostają aż 6 mikrofonów (po trzy na każde ucho: dwa z zewnątrz i jeden wewnątrz). Mają też ulepszoną ochronę przed szumem wiatru, a mikrofony położone wewnątrz i na zewnątrz słuchawek dousznych umożliwiają działanie Jabra Advanced ANCTM — funkcji oferującej lepszą redukcję hałasu. Przy użyciu podwójnego suwaka można ustawić funkcje ANC i podsłuchiwania w dowolnym zakresie, dzięki czemu działanie słuchawek Jabra Elite 85t można precyzyjniej dostosowywać do własnych potrzeb i zachowywać kontrolę nad otoczeniem.

12-milimetrowe głośniki w słuchawkach Jabra Elite 85t emitują donośny dźwięk z mocnymi basami, a ich półotwarta konstrukcja poprawia komfort i zmniejsza ciśnienie w uszach. Inżynierowie nadali też wkładkom dousznym owalny kształt, który zapewnia lepszą szczelność w uchu. Dzięki temu rdzeń słuchawek Elite 85t nie jest osadzony głęboko w kanale usznym, a użytkownicy mogą cieszyć się większym komfortem i bardzo solidnym dopasowaniem.

Słuchawki Elite 85t działają na baterii nawet przez 5,5 godziny z włączoną funkcją ANC lub do 25 godzin przy użyciu etui ładującego (z włączoną funkcją ANC) i do 31 godzin z wyłączonym ANC. Dostępne będą od listopada 2020 w cenie 229 euro (czyli około tysiąca złotych). Początkowo będzie można je kupić tylko w wersji czarnej z szarymi wstawkami. Potem pojawią się modele w kolorach złoto-beżowym, miedziano-czarnym, czarnym i szarym

Niespodzianka dla właścicieli Elite 75t

Seria Elite 75t (także w wersji Active) dostanie uaktualnienie oprogramowania, które umożliwi korzystanie z ANC. Aktualizacja będzie dostępna całkowicie za darmo. Dodatkowo, słuchawki będą sprzedawane od października już z uaktualnieniami. Będą tw ten sposób jednymi z tańszych modeli z systemem wytłumiania zewnętrznych dźwięków. Jabra zapewnia bowiem, że cena 75t Elite nie wzrośnie (kosztują teraz około 570-620 złotych)