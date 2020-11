Telewizor nigdy nie jest za duży

Planujesz kupić telewizor z ekranem 55 cali? Często po powrocie do domu z telewizorem stwierdzamy, że jednak mógłby być o te 10 cali większy. Według badania zrealizowanego jesienią 2019 roku Europejczycy coraz częściej wybierają telewizory z większą przekątną ekranu. Telewizory o wielkości 55 cali i więcej stanowią już ponad 81 proc. sprzedaży na dużych europejskich rynkach. Co ciekawe klienci często oceniają wielkość telewizora już po jego instalacji. Według danych, aż 69 proc. respondentów żałuje, że nie wybrało ekranu o większej przekątnej. Nie da się ukryć, że na większym po prostu widać więcej i przyjemność z oglądania jest większa. Ponadto minimalistyczna konstrukcja, telewizorów takich jak QLED sprawia, że ramki ekranów są praktycznie niewidoczne, nie odciągając naszej uwagi od oglądanych treści.

Gotowy na standardy jutra

30 czerwca 2022 roku nastąpi zmiana standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej. Dlatego wybierając telewizor, warto zawczasu mieć pewność, że jest on zgodny z nowym standardem odbioru. Dzięki DVB-T2 uzyskamy m.in. wyższą jakość obrazu, która w przypadku dużych ekranów jest szczególnie ważna. W przypadku telewizorów firmy Samsung model nie ma znaczenia, bowiem wszystkie tegoroczne telewizory spełniają wymogi nowego standardu.

Telewizor idealny do konsol nowej generacji

Fani gier konsolowych zwrócą uwagę na funkcje gamingowe telewizora. Jedną z ważniejszych tegorocznych nowości w telewizorach Samsung QLED takich jak np. Q80T jest wprowadzenie złącza kompatybilnego ze standardem HDMI 2.1, dzięki czemu gra zyska większą płynność. Wśród innych wartych odnotowania udogodnień wymienić można niewyczuwalny input lag oraz Automatyczny Tryb Gry, który po wykryciu konsoli optymalizuje ustawienia w telewizorze czy Dynamiczny Korektor Czerni. Z kolei przy rozwijaniu umiejętności z pewnością pomocna będzie funkcja Multi View, która podzieli ekran na dwie części, umożliwiając granie z jednej strony i odtwarzanie filmów instruktażowych z drugiej strony ekranu.

Perfekcyjny obraz bez ograniczeń

Jakość obrazu, który zapewni odpowiednie wrażenia to kolejny ważny przy zakupie czynnik. Rozdzielczość 8K w tegorocznych modelach jak Q950T czy Q800T to już nie tylko pieśń przyszłości, dlatego warto już teraz bliżej przyjrzeć się tym modelom,. Procesor Quantum 8K przy wykorzystaniu technologii Inteligentnego Skalowania poprawia jakość oglądanych materiałów. Dzięki temu nasze ulubione filmy czy archiwalne nagrania można zobaczyć w zupełnie nowej odsłonie.

Dynamiczne efekty dźwiękowe

Doświadczenie kinowych wrażeń nie byłoby pełne bez odpowiedniego brzmienia. Nowy system głośników w telewizorach QLED dostarczy jeszcze więcej szczegółów, a technologia Dźwięku Podążającego za Obiektem (OTS) odpowiada za dostosowanie dźwięku do akcji na ekranie. Innymi słowy, kiedy z jednej strony ekranu zobaczymy płynącą motorówkę, dźwięk będzie podążał zgodnie z jej trasą. Warto dodać, że tegoroczne telewizory jeszcze lepiej współpracują z soundbarami. Już telewizor Samsung QLED Q80T i wyższe modele wraz z soundbarami Q-Serii takimi jak Q80T umożliwiają wykorzystanie funkcji Q-Symphony**. Synchronizuje ona głośniki obu urządzeń, kierując dźwięk na boki, do przodu i ku górze, co tworzy jeszcze bardziej przestrzenne efekty dźwiękowe.