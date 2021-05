Nowościami w portfolio firmy są 16-calowy flagowiec Lenovo Legion 7i, wydajny 16‑calowy Lenovo Legion 5i Pro, jak również umożliwiający pełną personalizację Lenovo Legion 5i w wersjach 15- i 17-calowych. Oprócz laptopów, gracze mogą uzupełnić swój sprzęt i zoptymalizować wrażenia z esportowych zmagań dzięki nowemu monitorowi gamingowego Lenovo Legion Y25g-30, który jest wyposażony w ekran IPS o odświeżaniu ekranu o częstotliwości 360 Hz,

Lenovo Legion z procesorami Intela i kartami NVIDIA

Wspierane przez 11. generację mobilnych procesorów Intel Core serii H, Lenovo Legion oferuje graczom i osobom związanym z tworzeniem contentu wybór wysokowydajnych procesorów. Zapewniają one streaming najwyższej klasy ze znikomą liczbą opóźnień, dzięki wysokiej liczbie klatek na sekundę (FPS) oraz wydajności na poziomie zbliżonym do komputerów stacjonarnych. Gniazda rozszerzeń obsługują do 20 linii PCIe, co zwiększa przepustowość i ilość pamięci przydzielanej podłączonemu komponentowi (np. szybkim kartom graficznym, dyskom SSD i kartom Wi-Fi). Dzięki szybszemu ładowaniu danych z dysku SSD, możliwe jest znaczne usprawnienie zadań takich jak renderowanie grafiki podczas intensywnej rozgrywki.

Rodzina komputerów gamingowych Lenovo Legion wspierana jest przez system Windows 10. Oprogramowanie to umożliwia uwolnienie pełnego potencjał sprzętu – jest w stanie sprostać wykonywaniu wielu zadań jednocześnie. Co więcej, działanie na dużych obciążeniach możliwe jest dzięki zwiększeniu częstotliwości turbo do 5 GHz, zapewniając tym samym najwyższą wydajność na wielu rdzeniach jeszcze przed przetaktowaniem.

Najnowsze laptopy gamingowe Lenovo z ośmiordzeniowymi procesorami Intel obsługującymi 16 wątków, działają wyjątkowo wydajnie, także dzięki złączu Thunderbolt™ 4, które zapewnia jeszcze bardziej niezawodne połączenia, szybsze ładowanie i transfer danych. Dzięki łączności Intel Killer™ Wi-Fi 63 laptop nie musi konkurować z innymi urządzeniami o przepustowość w tym samym kanale sieci bezprzewodowej, dlatego gamingowe transmisje na żywo można oglądać bez spowolnień.

Dzięki kultowym już detalom w wyrafinowanych wykończeniach i kolorach, nowe komputery Lenovo Legion oferują niezwykłą wydajność procesorów graficznych NVIDIA GeForce RTX™ Laptop z najnowszymi funkcjami z zakresu ray tracing - to dzięki mobilnej karcie graficznej GeForce RTX 3080 o mocy 165 W4 Najnowsze układy graficzne NVIDIA są też dostępne w laptopach Lenovo Legion 5i Pro i Lenovo Legion 5i — działają z GeForce RTX 3050Ti oraz RTX 3050 o łącznym poborze mocy po 95 W4, tak aby w pełni wykorzystywać potencjał gier klasy AAA.

Lenovo Legion dbają o oczy

Lenovo Legion 7i i Lenovo Legion 5i Pro z pierwszym na świecie 16-calowym wyświetlaczem QHD w laptopie gamingowym5 mają proporcje boków ekranu 16:10. Wyróżniają się częstotliwością odświeżania do 165 Hz, a także lepiej chronią wzrok przed światłem niebieskim, o czym świadczy certyfikat TÜV6. Precyzyjna klawiatura Lenovo Legion TrueStrike rejestruje naciśnięcia klawiszy w jeszcze mniej milisekund niż dwie generacje temu. Lenovo Legion Coldfront 3.0 zwiększa przepływ powietrza o 18 proc. w porównaniu z poprzednią generacją oraz zapewnia niższą temperaturę wewnątrz komputera, by można było grać dłużej bez ograniczania wydajności sprzętu.

Zoptymalizowany przy użyciu sztucznej inteligencji mechanizm Lenovo Legion AI Engine zwiększa szybkość klatek i redukuje opóźnienia w grze, umożliwiając przetaktowywanie i dynamiczne przełączanie mocy między CPU a GPU7 w intensywnie wykorzystujących zasoby grach, które zostały już specjalnie dostrojone lub wykryte automatycznie przez system. Gracze znajdą tu też inne wysokiej klasy udoskonalenia, takie jak blokada kamery internetowej zwiększająca poczucie prywatności oraz szeroka gama portów wejścia i wyjścia po obu stronach i z tyłu, co ułatwia podłączanie akcesoriów.

Najszybszy monitor gamingowy na świecie

W esporcie liczą się nawet milisekundy, bo o zwycięstwie lub przegranej mogą zadecydować większe FPS‑y czy niższe opóźnienia zwiększające czas reakcji. Znacznie płynniejszy obraz i szybszą reakcję zapewnia gamingowym profesjonalistom nowy Lenovo Legion Y25g-30. Monitor o najwyższej na świecie8 częstotliwości odświeżania 360 Hz wprowadza nowe zasady gry w świecie wyczynowego esportu. Wraz z technologiami NVIDIA G-SYNC® i NVIDIA Reflex, wyświetlacz ten zapobiega rozdzieraniu obrazu i rozmyciu wskutek ruchu, a gracze mogą cieszyć się najniższym poziomem opóźnień oraz wciągającą, realistyczną grą.

W pełni regulowana podstawka monitora i efekty podświetlenia RGB pogłębiają doznania podczas gry

Lenovo Legion Y25g-30 ma idealną dla wymagających graczy średnią przekątną ekranu 24,5 cala, która sprzyja koncentracji. Technologia Eye Comfort zmniejsza zmęczenie oczu, a podstawka umożliwiająca podnoszenie, przechylanie i obracanie ekranu w dwóch osiach zwiększa komfort podczas nocnych bitew. Wszechstronne oprogramowanie Lenovo Artery pomaga w szybkiej personalizacji ustawień wyświetlania w łatwym w obsłudze interfejsie. Narzędzia gamingowe Lenovo Artery, takie jak punkt celowania, timer, wyświetlanie FPS, sterowanie oświetleniem i konfiguracja klawiszy skrótów zapewniają pełną kontrolę, by można się było skupić na wygrywaniu.

Lenovo Legion Y25g-30 o ekstremalnie krótkim czasie reakcji 1 ms, eliminuje efekt smużenia w grach. Panel IPS dzięki szerokiemu kątowi widzenia oraz intensywnym kolorom z 99‑procentowej gamy kolorów sRGB ułatwia zwyciężanie, a 400-nitowa jasność i maksymalny efekt HDR zwiększają realizm wyświetlanego obrazu. Aby podkreślić własny styl, możliwe jest dostosowanie efektów świetlnych RGB monitora, a dzięki dwóm wbudowanym głośnikom 3 W można słuchać dźwięku bez podłączania dodatkowych urządzeń. Użytkownicy gamingowych zestawów słuchawkowych mogą je bezpiecznie umieszczać na specjalnym uchwycie zamontowanym na monitorze.