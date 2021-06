Firma OM Digital Solutions GmbH oficjalnie zaprezentowała swój najnowszy aparat fotograficzny z popularnej serii Olympus PEN – model E-P7. Urządzenie zaprojektowano z myślą o kreatywnych użytkownikach, poszukujących ogromnych możliwości fotograficznych oraz klasycznego wzornictwa. Nowy aparat wyposażono w bogaty zestaw funkcji, idealnie skrojonych pod potrzeby użytkowników, którzy poszukują jakości lepszej, niż są w stanie zaproponować smartfony – w tym m.in. 20-megapikselowy sensor Live MOS, zaawansowaną, pięcioosiową stabilizację (pozwalającą na rejestrowanie idealnie ostrych zdjęć), liczne filtry oraz ścisłą integrację z telefonem (m.in. łatwe przesyłanie zdjęć do telefonu, możliwość wykorzystania go jako pilota do aparatu).

Wyrafinowane wzornictwo i dbałość o szczegóły Reklama E-P7 projektowano z myśl o zachowaniu wierności i spójności z charakterystycznym, wyrafinowanym wzornictwem serii Olympus PEN. Detale, takie jak np. aluminiowy przód aparatu czy tylne pokrętła, dopracowano tak, by wyróżniały się stylowym, unikalnym wzornictwem. Sam aparaty waży 337 g*, a w połączenie ze standardowym obiektywem zoom M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ – zaledwie 430 g. Dzięki temu użytkownicy mogą zabrać aparat ze sobą wszędzie i zawsze rejestrować ważne momenty ich życia. Matryca 20 MP Live MOS i pięcioosiowa stabilizacja Połączenie sensora 20 Megapixel Live MOS, szybkiego procesora obrazu TruePic VIII oraz obiektywu M.Zuiko gwarantuje jakość daleko wykraczająco poza możliwości smartfonów. PEN E-P7 został wyposażony w 5-osiową stabilizację w korpusie, a także zaawansowany ciągły autofocus oraz algorytm Face Priority/Eye Priority AF – co pozwala na zapewnienie stałego focusu na twarzach i oczach fotografowanych osób. Dzięki temu portrety są zawsze rejestrowane dokładnie tak, jak życzy sobie fotograf. One Plus Nord CE 5G, flagowiec w cenie średniaka. CENY i DATA PREMIERY Zobacz również Profile Control w zasięgu palców Dedykowane pokrętło Profile Control na przodzie obudowy E-P7 pozwala błyskawicznie przełączać się pomiędzy standardowym profilem fotografowania, a Colour, Monochrome czy profilami filtrów/efektów, wśród których znalazło się 12 kolorów, 10 stopni nasycenia, korekty Highlight & Shadow, a także predefiniowane artystyczne profile (np. film analogowy, filtry kolorowe czy efekta ziarna filmowego, pozwalający rejestrować niesamowite zdjęcia czarno-białe). Dostępne są również filtry Olympus Art Filters, pozwalające na przekształcenie zdjęcia w małe dzieło sztuki dotknięciem przycisku – wystarczy przesunąć odpowiedni suwak i dopasować poziom zastosowania filtra z pomocą funkcji Fine Tune. Funkcje dodatkowe Wbudowana łączność WiFi & Bluetooth Możliwość łatwego połączenie się – via WiFi & Bluetooth – z aplikacją na smartfony OI.Share, w celu łatwego przesłania zdjęć na uyrządzenia iOS /Android. Aplikacja pozwala również użyć np. Smartfona jako pilota zdalnego sterowania dla E-P7, co pozwala użytkownikom na bycie jeszcze bardziej kreatywnymi. Wszechstroonny odchylany ekran LCD Odchylany ekran LCD modelu E-P7 pozwala na zwiększenie kreatywności – pozwalając na wykonywanie zdjęć i selfie pod różnymi kątami. Tryb zaawansowany (Advanced Photo) Reklama Łatwiej rejestruj zdjęcia z wykorzystaniem zaawansowanych technik fotograficznych – takich jak Multi Exposure czy trybów długiego naświetlania Live Composite – dzięki znakomitej funkcji Olympus Advanced Photo. Stabilizowane wideo 4K Piękne, Idealne stabilne wideo 4K rejestrowane z ręki – prostsze niż kiedykolwiek, dzięki pięcioosiowej stabilizacji in-body. Ładowanie USB Wolność i wygoda – aparat można w każdej chwili wygodnie naładować przez USB. Dostępne akcesoria Stylowe połączenie PEN E-P7 w opcjonalnym skórzanym pokrowcu CS-54B. Biały lub czarny skórzany pokrowiec idealnie uzupełnia PEN E-P7. Użytkownik ma wygodny dostęp do odchylanego wyświetlacza bez konieczności wyjmowania aparatu z pokrowca. Idealnie pasuje do opcjonalnego pokrowca na obiektyw oraz paska na ramię. Dostępność i ceny PEN E-P7 pojawi się w sprzedaży w połowie czerwca 2021, w dwóch wariantach kolorystycznych – biało-srebrnym oraz czarno-srebrnym. Body dostępne będzie w cenie od 799€**** zaś zestaw z obiektywem M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ w cenie 899€****. Po zarejestrowaniu zakupu modelu PEN E-P7 na stronie my.olympus-consumer.com I zasubskrybowaniu firmowego newslettera, Klient otrzyma dodatkowe 6 miesięcy gwarancji.