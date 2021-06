Lodówki Bespoke, dzięki opcji doboru kolorów i tekstur, otwierają przed nami nowy świat możliwości dla domu. Bez względu na to czy chcemy, aby lodówka była ukryta w przestrzeni kuchennej czy stanowiła jej mocny element, możemy tak dopasować wygląd i kolor paneli, aby nasza wizja została w pełni zrealizowana. Bespoke potrafi wtopić się w przestrzeń lub wręcz przeciwnie, nasycić ją barwą dodając pomieszczeniu charakteru i unikalności. Różnorodność materiałów (szkło satynowe, czyste szkło, metal) oraz bogata paleta kolorów (czerń, biel, lawenda, błękit i beż) pozwolą uzyskać doskonały efekt w każdym wnętrzu. Możemy dowolnie zestawiać panele w lodówkach dwudrzwiowych albo stworzyć atrakcyjną, elegancką całość z kilku urządzeń połączonych ze sobą w moduły. Personalizacji podlega więc nie tylko wygląd zewnętrzny lodówki, ale także jej wnętrze i przestrzeń do przechowywania.

Dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji Bespoke jest wyborem na lata. Jeśli po jakimś czasie zechcemy zmienić oblicze swojej kuchni i nadać jej nowy wygląd, możemy wymienić zewnętrzne panele wydłużając tym samym cykl życia urządzenia. Tak jak zmieniają się potrzeby domowników, ich nawyki i przyzwyczajenia, tak ewoluuje przestrzeń mieszkalna, a wraz z nią nasz model lodówki, która króluje w kuchni. Całości dopełnia cicha praca urządzenia na poziomie od 34 do 40 dB*. Wysoką jakość i niezawodność pracy potwierdza 10-letnia gwarancja.

Bespoke to innowacyjne technologie

Lodówka Bespoke potrafi zachwycić nie tylko unikalnym, personalizowanym designem, ale także swoją funkcjonalnością, wygodą użytkowania i elastycznością proponowanych rozwiązań. To także technologie, spośród których na szczególną uwagę zasługuje Cool Select+. To specjalna strefa, która pozwala dostosować temperaturę wybranych komór urządzenia do aktualnych potrzeb i konkretnego rodzaju żywności. Możemy zamienić zamrażalnik w chłodziarkę, jeśli potrzebujemy przechować większe zakupy, albo wybrać tryb schładzania czy lekkiego mrożenia. Szuflada Humidity Fresh+ zapewnia wyjątkowe warunki o wysokim poziomie wilgotności idealne do przechowywania owoców i warzyw. Z kolei komora zero Optimal Fresh+, wyposażona w przesuwaną podziałkę, umożliwia wyodrębnienie dwóch stref z różnym poziomem temperatur optymalnych dla danych grup produktów (np. -1°C dla mięsa, wędlin oraz ryb i 1°C dla owoców i warzyw).

Bez względu na to, czy wybierzemy lodówkę 1-drzwiową Slim, 1-drzwiową czy Combi, możemy być pewni optymalnego wykorzystania przestrzeni. Dzięki technologii Space Max™, opartej na nowym systemie wydajnej izolacji, ścianki lodówki są cieńsze, co sprawia, że wewnątrz lodówki pozostaje więcej miejsca na produkty spożywcze. Wyjątkowy design lodówek Bespoke z możliwością personalizacji – zarówno wyglądu zewnętrznego, jak i przestrzeni do przechowywania – idzie w parze z funkcjonalnością i wygodą podczas codziennego użytkowania. Bespoke jest propozycją dla użytkowników poszukujących nieszablonowych rozwiązań, lubiących wyrażać siebie poprzez wnętrze, które kreują i chcących podnosić jakość swojego życia.

Lodówki Bespoke spełniają rygorystyczne wymogi Komisji Europejskiej, poświadczone certyfikatem efektywności energetycznej wg nowej klasyfikacji, stosowanej od marca 2021 r. Jako jedne z nielicznych na rynku osiągnęły najwyższe klasy energetyczne A i B oraz C.

Kreatywne konkursy Samsung, czyli personalizacja dla każdego

Linia lodówek BESPOKE została stworzona z myślą o unikalnej tożsamości każdego użytkownika, z opcją personalizacji, która otwiera niezliczone możliwości. Samsung zachęcając do poszukiwania inspiracji oraz odkrywania swojego indywidualnego stylu zaprasza do wzięcia udziału w dwóch konkursach na zaprojektowanie idealnego wnętrza Bespoke lub unikatowej wersji lodówki.

Marka Samsung zaprosi studentów, architektów, projektantów i stylistów wnętrz do udziału w konkursie Projektuj z Bespoke i przedstawienia wizualizacji przestrzeni. Uczestnicy będą mogli aplikować w dwóch kategoriach: projekt koncepcyjny i zrealizowany. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać jeden dowolny produkt AGD marki Samsung i lodówkę Bespoke.

Bespoke Designed by You to globalna odsłona konkursu skierowanego zarówno do amatorów, jak i zawodowych grafików, ilustratorów, malarzy, studentów kierunków związanych ze sztuką i projektowaniem. Konkurs wyłoni najlepszy projekt frontu lodówki Bespoke.