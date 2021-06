W 2021 roku udział telewizorów o przekątnej 65 cali w polskiej sprzedaży może przekroczyć 20 proc. – wynika z analizy dotychczasowej dynamiki wzrostu dla tej kategorii, dokonanej przez firmę Samsung. Oznacza to, że popyt na "duże ekrany” rośnie z roku na rok. Zaprezentowane w tym roku telewizory Samsung Neo QLED, wykorzystują najnowsze technologie, takie jak Quantum Mini LED (nowy rodzaj podświetlenia) i niezwykle wydajny Procesor AI Neo Quantum, aby zapewnić nowy poziom wrażeń. Także tych sportowych.

Coraz lepsza jakość obrazu sprawia, że widzowie chętniej wybierają większe ekrany, czyli te od 65 cali wzwyż. W Polsce w 2019 roku telewizory o przekątnej 65 cali stanowiły ok. 10 procent sprzedaży, w 2020 blisko 16 procent. Ten trend się utrzymuje, a patrząc na dynamikę można zakładać, że w 2021 będzie to już ponad 20 proc. Udział firmy Samsung na rynku telewizorów 65 cali i większych przekracza 40 proc. i także rośnie z roku na rok.

Opinie klientów potwierdzają, że wybierając telewizor warto jednak rozważyć zakup większego ekranu niż pierwotnie był w planach. Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Samsung w Europie w 2019 roku wynika, że 69 proc. klientów żałuje, że nie wybrało większego ekranu już w momencie instalacji swojego nowego telewizora w domu[1]. Jak uniknąć tego rozczarowania?

– Dziś raczej trudno mówić o sytuacji, gdzie ekran jest za duży do pomieszczenia. Technologia jest na tak wysokim poziomie, że jakość obrazu nie stanowi ograniczenia. Bardzo wydajne procesory wyposażone w sztuczną inteligencję oraz możliwości w zakresie poprawy rozdzielczości obrazu w naszych telewizorach Neo QLED 4K i 8K zostały doprowadzone do perfekcji. Duży ekran to po prostu lepsze wrażenia. A jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że zakup nowego telewizora to najczęściej kilkuletnia inwestycja, warto dodać te 10 – 20 cali do pierwotnie rozważanej wielkości urządzenia. Szybko przyzwyczajamy się do dobrego, dlatego jestem pewien, że w efekcie, gdy zainstalujemy większy ekran w salonie, podziękujemy sobie za te dodatkowe cale – podsumowuje Grzegorz Stanisz, szef sprzedaży i marketingu urządzeń RTV w firmie Samsung.

Sportowe emocje w najlepszym wydaniu

Tegoroczne telewizory Samsung Neo QLED 4K i 8K są wręcz stworzone do oglądania transmisji sportowych. Łączą szereg elementów, które mają kluczowe znaczenie dla rzeczywistych wrażeń, a wysoka jakość obrazu idzie w parze z dźwiękiem przestrzennym.

Na początek technologia Quantum Mini LED, która precyzyjniej niż kiedykolwiek steruje podświetleniem, okrywając w ten sposób więcej szczegółów obrazu i poprawiając kontrast. W połączeniu z miliardem perfekcyjnych odcieni kolorów, który jest zasługą 100 proc. Natężenia Kolorów (dzięki technologii Quantum Dot) obraz będzie realistyczny i wciągający, trudno będzie oderwać wzrok od ekranu.

Jeśli mówimy o transmisjach sportowych to najczęściej myślimy o szybkiej, dynamicznej i pełnej nieoczekiwanych zwrotów akcji. Kluczowe jest więc, aby telewizor „nadążał” za piłką i zawodnikami. W przypadku telewizorów Neo QLED 4K, takich jak QN95/QN91A czy telewizorów 8K QN900A/QN800A płynność obrazu zapewni matryca 120Hz w połączeniu z Zaawansowanym Upłynniaczem Ruchu+. Widzowie będą cieszyć się udoskonaloną dynamiką bez rozmyć i opóźnień.

Uzupełnieniem wrażeń wizualnych jest dźwięk przestrzenny, który podąża za akcją. Dosłownie. Taki efekt dostarczy system odpowiednio rozmieszczonych głośników, które śledzą ruch obiektu na ekranie. Kryje się on pod pojęciem Dźwięku Podążającącego za Obiektem+ (w modelu QN900A Dźwięk Podążający za Obiektem Pro). Dzięki niemu słysząc świst piłki tenisowej, będziemy w stanie namierzyć jej trajektorię.

Wrażenia audio w warunkach domowych można spotęgować, uzupełniając telewizor o soundbar. Wszystkie tegoroczne modele Neo QLED oferują funkcję Q-Symphony, która synchronizuje oba urządzenia, zapewniając doskonale współgrający dźwięk przestrzenny – do gry wchodzą bowiem wszystkie głośniki telewizora i soundbara.

Kropka nad „i”

Kibicowanie i oglądanie sportu to doświadczenie, które chcemy przeżywać w grupie. W tym roku będzie trochę inaczej, ale emocje i wrażenia na gorąco będziemy mogli wyrażać na wiele innych sposobów. Z pomocą przychodzą nowe rozwiązania i funkcje, takie jak choćby Multi View. Dzięki tej funkcji duży ekran telewizora można podzielić na dwie lub nawet cztery części (modele Neo QLED 8K) i podczas oglądania meczu jednocześnie korzystać ze smartfona, komentując przebieg akcji na żywo z przyjaciółmi lub innymi kibicami.

A jeśli zdecydujemy się zaprosić kilka osób do wspólnego oglądania, o tak samo dobrą jakość wrażeń zadba Ultra Szeroki Kąt Widzenia, dzięki któremu obraz będzie idealny z każdego miejsca na kanapie. Popołudniowy mecz? Dla nowych telewizorów Neo QLED to żadne wyzwanie, dzięki Powłoce Antyrefleksyjnej. Światło odbijające się od ekranu nie odbierze przyjemności z oglądania.