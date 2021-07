Minimalistyczny, elegancki głośnik przenośny LSPX-S3 jest pomyślany jako źródło dźwięku o wyjątkowej jakości. Zastosowano w nim technologię Advanced Vertical Drive z trzema siłownikami połączonymi ze szkłem organicznym. Wprawiają one szkło w wibrację, zmieniając je w jednostkę wysokotonową, emitującą dźwięk we wszystkie strony. Wykonana ze szkła organicznego jednostka wysokotonowy mocno i czysto odtwarza tony wysokie. Elementami głośnika LSPX-S3 są także 46-milimetrowy przetwornik średniotonowy, który zapewnia zrównoważony środek pasma, oraz membrana bierna wzmacniająca niskie dźwięki. Aby dodać więcej basu, można włączyć tryb "Bass Boost: w aplikacji Sony | Music Center. Głośnik LSPX-S3 współpracuje z urządzeniami z łączem Bluetooth®, a dzięki technologii LDAC zapewnia wysoką jakość przesyłanego dźwięku.

Dwa szklane głośniki można połączyć w parę stereo, w której każde z urządzeń pozwala odtwarzać lewy lub prawy kanał dźwięku.

W harmonii z każdym wnętrzem

Elegancka stylistyka głośnika harmonizuje z domowym wnętrzem zarówno o poranku, jak i wieczorem, gdy urządzenie napełnia salon łagodnym światłem. Podstawa ma kolor mineralnego srebra i satynowane wykończenie, a jej spód jest wykonany z tkaniny. Subtelny wygląd, gładka powierzchnia i metalowe wykończenie o wysokiej jakości to gwarancja, że głośnik LSPX-S3 będzie pasował do każdego pokoju.

Potrafi udawać świecę

Aby wprowadzić w domowym wnętrzu jeszcze milszą atmosferę, można włączyć tryb płomienia świecy. Głośnik emituje wtedy łagodne światło imitujące płomień świecy — jasne do ogólnego użytku lub delikatne na wieczorny relaks. Można nawet zsynchronizować pulsowanie światła z rytmem muzyki. Użytkownik głośnika LSPX-S3 ma do wyboru cztery tryby świecenia i 32 poziomy jasności. Aby dostosować jasność do nastroju i sytuacji, wystarczy przesunąć palcem po czujniku dotykowym., by wnieść w nowe miejsce światło, muzykę i nastrój.

Głośnik LSPX-S3 trafi do sprzedaży w sierpniu 2021