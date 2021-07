Głośnik SRS-NB10 został zaprojektowany specjalnie do użytku na spotkaniach online, dzięki czemu rozmawianie z innymi osobami jest bezproblemowe i wygodne. Zastosowano w nim pełnozakresowa, odchyloną ku górze jednostkę głośnikową, która optymalizuje dźwięk tak, by trafiał on tylko do uszu użytkownika. Każde słowo jest wyraźnie słyszalne nawet przy małej głośności, gdy w pomieszczeniu znajdują się inne osoby, nie ma więc obaw o przeszkadzanie kolegom, współlokatorom lub rodzinie.

Reklama

Głośnik SRS-NB10 czysto uchwyci mowę podczas ważnych rozmów. Cokolwiek działoby się dokoła, technologia Precise Voice Pickup zagwarantuje dobrą słyszalność głosu użytkownika. Dzięki połączeniu dwóch wysokiej jakości mikrofonów kierunkowych (kształtujących wiązkę) z zaawansowanym przetwarzaniem sygnału audio głośnik SRS-NB10 ogranicza sprzężenia zwrotne i echo, zapewniając kryształową czystość głosu dobiegającego do innych uczestników spotkania.

Do pracy i noszenia przez cały dzień

Głośnik SRS-NB10 nie jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pracy. To lekkie, wygodne, bezprzewodowe urządzenie niezawodnie trzyma się na szyi i lekko opiera na ramionach, dzięki czemu można je nosić także w wolnym czasie. Głośnik SRS-NB10 zapewnia wygodę przez cały dzień, od pierwszego spotkania po słuchanie muzyki podczas szykowania kolacji. Elastyczny tylny pałąk pomaga uzyskać optymalne dopasowanie, a dzięki otwartej konstrukcji słychać zarówno rozmówcę, jak i dźwięki z otoczenia.

Wydajny i praktyczny

Czas pracy na akumulatorze będzie wystarczający nawet dla zapracowanych. Głośnik SRS-NB10 wytrzyma cały dzień rozmów służbowych, słuchania muzyki i oglądania telewizji. Działa bez ładowania do 20 godzin

Głośnik SRS-NB10 obsługuje połączenie wielopunktowe, co pozwala połączyć go z dwoma urządzeniami równocześnie, na przykład laptopem i smartfonem. Jeśli zatem użytkownik słucha muzyki ze smartfona, a na laptop zadzwoni kolega z pracy, połączenie to można odebrać jednym ruchem — naciskając przycisk odtwarzania/rozmowy z lewej strony głośnika. Po zakończeniu rozmowy urządzenie samoczynnie przełączy się na poprzednią listę odtwarzania.

Piękno i elegancja

Głośnik SRS-NB10 ma elegancki, prosty design. Użyta do jego wykończenia tkanina o wysokiej jakości stylowo prezentuje się podczas połączeń wideo. Pokryte tkaniną jednostki głośnikowe nadają urządzeniu luksusowy wygląd i charakter. Głośnik oferowany jest w kolorze antracytowym i białym, można więc wybrać wersję najlepiej pasującą do domowego biura lub wystroju wnętrza.

Projektanci głośnika SRS-NB10 zatroszczyli się nie tylko o styl, lecz i środowisko. Udział plastiku w opakowaniu zmniejszono do niespełna 10 procent, pokazując, jak firma Sony stara się ograniczać wpływ swoich produktów i działań na środowisko naturalne.