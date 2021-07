System ANC to błogosławieństwo dla każdego, kto musi mierzyć się z otaczającym hałasem. Wycisza on całkowicie wszystkie dźwięki zewnętrzne, zostawiając nas sam na sam z muzyką czy wideokonferencjami. Oto nasze propozycje dokanałowych, bezprzewodowych słuchawek z tym systemem

1) Jabra 85t Active - Świetny dźwięk, łatwe sterowanie, doskonały system ANC sprawiają, że to praktycznie najlepsze (a jednocześnie tańsze od takich Air Pods Pro) słuchawki dokanałowe na rynku

2) Air Pods Pro - Dla posiadaczy iPhone i użytkowników ekosystemu Apple mają zalety, które rekompensują lekko gorszy dźwięk niż w Jabrach - jako jedyne korzystają z Dolby Atmos i Spatial Audio w Apple Music, do tego bez problemu przełączają się między urządzeniami Apple (np, gdy zadzwoni telefon, to porzucają odtwarzanie muzyki z laptopa, by automatycznie odebrać rozmowę)

3) Jabra 75t - Gorsza jakość dźwięku i mniej rozbudowany, choć wciąż w pełni sprawny i odcinający choćby dźwięki sąsiedzkiej wiertarki, system ANC niż w Jabrach 85t. Jednocześnie jednak w cenie 500 złotych to najlepsza propozycja w kategorii cena/jakość

4) Sony 1000XM4 - najnowsza propozycja japońskiego koncernu. Sony wreszcie zrobiło słuchawki dokanałowe, które nie wyglądają koszmarnie i którymi da się w miarę sensownie sterować. DO tego oferują świetny system ANC, brak za to możliwości sparowania z dwoma urządzeniami na raz