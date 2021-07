Nowy procesor Micro AI natychmiast rozpoznaje i analizuje każdą klatkę materiału wideo, by zapewnić najwyższą możliwą jakość obrazu. Za sprawą wykorzystania nawet 16 różnych modeli sieci neuronowych, z których każdy płynnie obsługuje technologię skalowania sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia się, procesor jest w stanie udoskonalić jakość obrazu do rozdzielczości 8K, optymalizując kontrast i niwelując szumy.

Reklama

Zastosowana w The Wall technologia Black Seal idealnie pokrywa ekran, tworząc tło dla czystszych czerni. Szczytowa jasność na poziomie 1600 nitów sprawia, że wyświetlacz prezentuje obrazy, które są doskonale widoczne także w jaskrawym świetle. Natomiast technologia Ultra Chroma generuje mniejszą długość fali, co przekłada się na czystsze i wierniejsze kolory RGB niż te odtwarzane przez konwencjonalne ekrany LED. Co więcej, każda dioda LED jest teraz nawet o 40 proc. mniejsza, co zwiększa czarną przestrzeń pomiędzy pikselami, a tym samym zapewnia większą jednolitość barw i wyższy kontrast.

Dla tegorocznego modelu opracowano znacznie łatwiejszy sposób instalacji wykorzystujący nowe, bezprzewodowe złącza dokujące i pozbawiony ramek design. W efekcie grubość kabinetu jest teraz o połowę mniejsza niż dotychczas. Za sprawą technologii modułowej wyświetlacz oferuje również różnorodne opcje instalacji – możliwy jest montaż wklęsły, wypukły, podwieszony, nachylony i w kształcie litery L. Co więcej, dzięki fabrycznemu dostrojeniu łączeń, przy instalacji wyeliminowano konieczność ich dostrajania moduł po module. W efekcie monterzy mogą skonfigurować od razu cały kabinet, oszczędzając czas.

Potężny ekran o przekątnej tysiąca cali

Najnowszy The Wall oferuje najbardziej jak dotąd szczegółowy obraz, dzięki pierwszej na rynku rozdzielczości 8K z częstotliwością odświeżania 120 Hz i odtwarzaniem Simple 8K. The Wall można też skonfigurować poziomo, by uzyskać rozdzielczość do 16K i układ pikseli 15 360 x 2160. Ogromny ekran o przekątnej ponad 1000” pozwala na rozległą przestrzeń prezentacji treści.

The Wall wykorzystuje także funkcje Micro HDR i Micro Motion, a także 20-bitowe przetwarzanie, co przekłada się na spójną jakość obrazu, która doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach komercyjnych, niezależnie od lokalizacji. Ekran można również podzielić na cztery mniejsze części (funkcja 4-PBP) i na każdej z nich prezentować jednocześnie treści z czterech różnych źródeł w rozdzielczości 4K. Funkcja ta oferuje idealnie rozwiązanie w przypadku zapotrzebowania na większą liczbę ekranów.

Bezpieczny dla oczu

Wszystkie funkcje The Wall zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Wyświetlacz posiada przyznany przez TÜV Rheinland certyfikat „Eye Comfort” poświadczający maksymalnie ograniczoną emisję niebieskiego światła. Otrzymał także certyfikat EMC klasy B potwierdzający, że za sprawą zminimalizowanej emisji fal elektromagnetycznych, można go bezpiecznie instalować w przestrzeniach mieszkalnych.