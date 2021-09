Słuchawki nauszne WH-XB910N dzięki technologii EXTRA BASS™ odtwarzają niezwykle głęboki, dynamiczny dźwięk, przez co tworzą klimat festiwalu muzycznego lub klubu. Specjalny kanał basowy w obudowie słuchawki oraz zwiększona szczelność przestrzeni między przetwornikiem akustycznym a błoną bębenkową pozwalają precyzyjnie oddać rytm utworu. Nie wpływa to jednak na klarowność wokali, dzięki czemu wszystko brzmi tak, jak na koncertach ulubionych wykonawców. Technologia dwóch czujników hałasu w słuchawkach WH-XB910N przenosi cyfrową redukcję hałasu na nowy poziom i pozwala całkowicie odciąć się od otaczającego świata.

W słuchawkach WH-XB910N zastosowano system DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), który nadaje utworom brzmienie zbliżone do pierwotnego nagrania. Użytkownik może również dostosowywać dźwięk do własnych upodobań za pomocą funkcji korektora w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Aby zapewnić czystość i dokładność głosu podczas rozmów telefonicznych, słuchawki WH-XB910N są wyposażone w technologię Precise Voice Pickup z dwoma wbudowanymi mikrofonami i zaawansowanym przetwarzaniem sygnału audio.

Słuchawki wyposażono w system ANC

W słuchawki WH-XB910N wbudowane są dwa mikrofony. Pozwalają one przechwycić więcej dźwięków z zewnątrz, a w rezultacie zapewnić naturalne wrażenie i kontakt z otoczeniem. Aplikacja „Sony | Headphones Connect” zapewnia nawet kontrolę nad poziomem słyszalności dźwięków otoczenia. Oznacza to, że niepożądane dźwięki po prostu nie zostaną wpuszczone na imprezę.

Słuchawki WH-XB910N mogą pracować bez ładowania nawet przez 30 godzin[6], mają więc zapas energii na długie wyprawy samochodowe i festiwalowe weekendy. A gdy akumulator jest już bliski wyczerpania, 10-minutowe ładowanie za pomocą opcjonalnego zasilacza sieciowego umożliwi słuchanie przez kolejne 4,5 godziny. Słuchawki mają też funkcję połączenia wielopunktowego, dzięki której mogą być połączone z dwoma urządzeniami Bluetooth®równocześnie. Oznacza to, że gdy zadzwoni telefon, automatycznie zostanie on wybrany jako źródło dźwięku. Do przełączenia aktywnego urządzenia potrzebne jest tylko naciśnięcie przycisku.

Użytkownik słuchawek WH-XB910N ma w zasięgu ręki wszystkie potrzebne funkcje. Dotykając panelu z boku słuchawek lub przesuwając po nim palcem, może zmieniać utwory, regulować głośność, odbierać telefony lub inicjować połączenia. Aby szybko odzyskać kontakt z otoczeniem, wystarczy położyć dłoń na obudowie słuchawki — spowoduje to natychmiastowe przepuszczenie dźwięków otoczenia.

Sony przedstawia też douszne bezprzewodowe WF-C500

Bezprzewodowe słuchawki douszne WF-C500 mają kompaktową konstrukcję i dobrze pasują do uszu. Mimo małych wymiarów odznaczają się wysoką jakością dźwięku. Zapewnia ją między innymi dzięki system DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), który zwiększa autentyzm brzmienia, przywracając wytłumione dźwięki i wysokie częstotliwości. Aby elektryzujący pop, dudniący rap i inne gatunki brzmiały jeszcze lepiej, można skorzystać z funkcji korektora w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Funkcja ta pozwala słuchaczowi wybierać różne fabrycznie zaprogramowane ustawienia brzmienia i gatunków muzycznych, a także tworzyć i zapisywać własne.

Słuchawki WF-C500 są małe, lekkie i dobrze dopasowane do uszu, dlatego zawsze można mieć je przy sobie. Wygodne, przyjemne w noszeniu, zaokrąglone obudowy tworzą warunki do komfortowego słuchania muzyki. Nowo zaprojektowana, ergonomiczna powierzchnia słuchawek poprawia ich stabilność. Projektanci słuchawek WF-C500 dołożyli starań, by codzienne słuchanie było całkowicie bezproblemowe. Przyciski funkcji służą nie tylko do włączania i zatrzymywania odtwarzania, zmieniania utworów i regulacji głośności — pozwalają też aktywować asystenta głosowego Google lub Siri, by odbierać telefony bez sięgania po smartfon.

Jedno naciśnięcie przycisku wystarcza również do włączenia preferowanego asystenta głosowego w celu uzyskania wskazówek dojazdu, odtwarzania muzyki lub wysyłania wiadomości[2]. Wbudowany mikrofon o wysokiej jakości pozwala swobodnie rozmawiać przez telefon i zapewnia jeszcze wyraźniejszy dźwięk.

Słuchawki WF-C500 mogą pracować na akumulatorze przez 10 godzin, są zatem idealne dla osób pozostających w ciągłym ruchu. Dzięki poręcznemu etui z funkcją ładowania łączny czas pracy wynosi do 20 godzin. W razie potrzeby można skorzystać z funkcji szybkiego ładowania i w ciągu 10 minut uzyskać zapas energii nawet na kolejną godzinę słuchania. Stopień ochrony przed wodą IPX4 to świadectwo, że słuchawki WF-C500 są odporne na pot i pryskającą wodę, więc można ich używać w każdych warunkach.

Słuchawki WF-C500 świetnie sprawdzają się podczas równoczesnego zajmowania się kilkoma sprawami. Aby móc nie tylko słuchać muzyki, lecz także z kimś porozmawiać, można wyjąć z etui tylko jedną słuchawkę i używać jej w zwykły sposób