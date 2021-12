PAD do PS5 to rzecz bardzo dobra, jednak w kilku grach przyda sie klawiatura, by rozmawiać ze znajomymy na czacie. Można podłączyć zwykłą klawiaturę kablem czy przez BT, a można też sięgnąć po nietypowy wynalazek chińskiej firmy JYS

Reklama Andrzej Mężyński Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję