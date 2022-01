Firma Razer ma nowe gamingowe modele laptopów z serii Blade, w tym Razer Blade 14, Razer Blade 15 i Razer Blade 17. Będą one miały pod maską niedawno ogłoszone procesory graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 30 do laptopów (do modelu RTX 3080 Ti włącznie). Urządzenia mają zainstalowany system operacyjny Windows 11. Wszystkie nowe laptopy gamingowe Razera otrzymały również pamięć DDR5.

Nowa karta GeForce RTX 3080 Ti (do laptopów) po raz pierwszy przenosi do świata laptopów rozwiązania znane z klasy procesorów graficznych 80 Ti. Ponadto, nowa czwarta generacja technologii Max-Q, z CPU Optimizer, Rapid Core Scaling i funkcją Battery Boost 2.0, dodatkowo zwiększa wydajność, wydajność i żywotność baterii.

Pod maską Intel albo AMD

Razer Blade 14, 15 i 17 są napędzane przez najnowocześniejsze rozwiązania pochodzące od AMD i Intela. Blade 14 będzie wyposażony w następną generację procesorów AMD️ Ryzen z serii 6000. Każda konfiguracja zaoferuje ultraszybki procesor Ryzen 9 6900HX, który pozwala na grę w najbardziej wymagające gry.

Zarówno Blade 15, jak i Blade 17 są wyposażone w najnowsze procesor 12. generacji Intel Core serii H, włącznie z Intel Core i9-12900H, z nową liczbą rdzeni - teraz 14, w porównaniu do 8 w poprzedniej generacji. Procesory Intela 12. generacji charakteryzują się nową, rewolucyjną konstrukcją z wydajną architekturą hybrydową, która łączy rdzenie wydajnościowe (performance-cores) z rdzeniami energooszczędnymi (efficient-cores). Daje to użytkownikom swobodę czatowania, przeglądania treści, przesyłania strumieniowego, edycji, nagrywania i odtwarzania. Najnowsza generacja procesorów Intel Core i9 będzie obsługiwała wysokie częstotliwości do 5,0 GHz.

Każdy Razer Blade wykonano z aluminium frezowanego w technologii CNC. Laptopy otrzymały odświeżoną klawiaturę z nieco większymi klawiszami, dzięki czemu pisanie jest bardziej ergonomiczne. Zmodyfikowany projekt obejmuje też głośniki, udoskonaloną konstrukcję zawiasów o cieńszym profilu i dodatkową wentylację.

Cena i dostępność

Ceny nowego Razer Blade 14 zaczynają się od 2200 euro, Blade 15 od 2800, a 17 od 3000 euro. Blade 15 wejdzie do sprzedaży w internetowym sklepie Rapera już 10 lutego, reszta modeli pojawi się w sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku.