realme GT 2 Pro jest dostępny w trzech wariantach: 8 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB i 12 GB + 512 GB. Smartfon na razie trafił do sprzedaży w Chinach, wkrótce ma jednak trafić do Polski i innych europejskich krajów. Tworząc nowego smartfona firma nawiązała współpracę ze światowej sławy projektantem przemysłowym Naoto Fukasawa, aby zaprojektował on pierwszy w branży projekt obudowy smartfonu z bio-polimeru, inspirowany techniką papieru. Po 12 miesiącach badań, w trakcie których powstały 63 prototypy udało się opracować ekologiczną obudowę w czterech kolorach - Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue.

realme GT 2 Pro został wyposażony w ekran o rozdzielczości 2K UHD do 525 PPI, chroniony najnowsze szkło Corning Gorilla Class Victus. Ma wyświetlać do 1,07 mld kolorów i oferować 10-bit głębię koloru oraz wspierać HDR10+. Pod maską znajdziemy najnowszy procesor Snapdragon 8 Gen 1 Platform. realme twierdzi też, że smartfon ma największy w branży obszar rozpraszania ciepła, który ma powstrzymać grzanie się procesora i obniżanie jego mocy.

Moduł aparatów

Ciekawie zapowiada się moduł aparatów. Główny aparat fotograficzny dysponuje 50-megapikselową matrycą Sony IMX766 z Optyczną Stabilizacją Obrazu (OIS) i modułem auto focus Omni-directional PDAF. Do tego, jako pierwszy na świecie smartfon dostanie 150-stopniowy ultraszerokokątny aparat z trybem rybiego oka, zintegrowanym z sensorem Samsung 50MP. Do tego jeszcze dostajemy obiektyw Micro-lens z x40 zoomem.

Smartfon wyposażono też w głośniki stereo wspierające Dolby Atmos oraz system szybkiego ładowania 65W