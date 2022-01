Pracujący pod kontrolą procesora Cognitive Processor XR™ system XR Backlight Master Drive precyzyjnie sterujepodświetleniem Mini LED w telewizorach z serii Z9K i X95K, nadając jasności wyjątkowy poziom. Rezultat to szeroki zakres dynamiczny, który przekłada się na niemal całkowitą eliminację poświaty wokół najjaśniejszych fragmentów. Procesor Cognitive Processor XR™ steruje również nowym panelem OLED telewizora A95K z technologią XR Triluminos Max, która zapewnia najszerszą paletę barw i wyświetla naturalne i odcienie. Obraz na ekranie telewizora A95K składa się z milionów niezależnych, samoświecących pikseli, które rozszerzają paletę barw i zapewniają nowe wrażenia.

Liczy się nie tylko obraz, ale i dźwięk

Podczas oglądania filmów ulepszone technologie Acoustic Surface Audio+™ w modelach OLED i Acoustic Multi-Audio™ w modelach LED precyzyjnie dopasowują położenie źródła dźwięku do obrazu na ekranieW nowej linii telewizorów pojawiły się także funkcje, które pozwalają wzbogacić domową rozrywkę. To m.in. opracowany wspólnie z platformą Netflix tryb Netflix Adaptive Calibrated Mode, który automatycznie dostosowuje przetwarzanie obrazu do jasności otoczenia. Z kolei wprowadzony przez firmę Sony nowy tryb BRAVIA CORE Calibrated Mode automatycznie dostosowuje ustawienia obrazu do pierwotnej wizji twórców . Te użyteczne funkcje ulepszające obraz działają także podczas gry. Wszystkie telewizory BRAVIA XR z 2022 r. będą oznaczone jako „Idealne do PlayStation®5”, co oznacza, że mają dwie specjalne funkcje PlayStation®5 (PS5): Auto HDR Tone Mapping (automatyczne odwzorowywanie odcieni HDR) i Auto Genre Picture Mode (dostosowywanie trybu obrazu do gatunku).

W tym roku firma Sony wprowadza także nowo opracowaną, oryginalną kamerę BRAVIA CAM. Urządzenie to rozpoznaje, gdzie siedzą użytkownicy i odpowiednio dostosowuje obraz i dźwięk. Wprowadza także wiele nowych możliwości, jak sterowanie gestami czy czat wideo.

Sony stawia też na ekologię. W telewizorach z linii na 2022 r. wykorzystano SORPLAS™ - opracowane przez Sony tworzywo sztuczne o wysokiej zawartości surowców wtórnych. Użycie SORPLAS™ zwiększa wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu bez uszczerbku dla wzornictwa i trwałości, a zmniejsza zużycie plastiku z surowców pierwotnych nawet o 60 proc. Co więcej, moduł BRAVIA CAM firmy Sony rozpoznaje, że widzowie nie siedzą już przed telewizorem, i może przyciemnić ekran w celu oszczędzania energii.