W 2022 roku seria G2 wzbogaci się o nowy model o przekątnej 83 cali oraz - pierwszy na świecie - o przekątnej aż 97 cali. Dołączą one do 55-, 65- i 77-calowych telewizorów aktualnie dostępnych w ofercie. Urządzenia LG z serii G2 wyróżniają się stylistyką. Z kolei w serii C2 na ten rok uwzględniono najbardziej zróżnicowany wybór rozmiarów ekranu. Jest sześć opcji, w tym pierwszy na świecie 42-calowy model idealnie przystosowany do gier na konsole i komputery PC, a także ekrany o przekątnych: 48, 55, 65, 77 i 83 cali. Telewizory OLED z tej serii mają smuklejsze ramki.

Szybsze i bardziej inteligentne

Procesor α9 piątej generacji to serce większości nowych modeli LG. Za sprawą technologii głębokiego uczenia ma jeszcze lepszą wydajność skalowania i potęguje wrażenie głębi obrazu poprzez precyzyjne rozróżnianie pierwszego planu oraz tła. Ponadto procesor ten rozszerza wachlarz możliwości opracowanej w LG funkcji AI Sound Pro – zapewnia widzom bardziej realistyczne wrażenia audio i umożliwia odtwarzanie wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1.2 przez głośniki.

Nowa platforma Smart TV

System webOS 22 wprowadza profile osobiste, aby widzowie cieszyli się podczas oglądania bardziej spersonalizowanym odbiorem. W ramach swego profilu każdy może konfigurować szybki dostęp do wybranych serwisów streamingowych, a także otrzymywać własne rekomendacje dotyczące treści na podstawie historii oglądania oraz powiadomienia w czasie rzeczywistym, by być na bieżąco np. z ulubionymi drużynami sportowymi. Do profilu loguje się bezpośrednio w przeglądarce telewizora bądź przez smartfon z funkcją NFC Magic Tap. Służy ona też do klonowania ekranu urządzenia mobilnego na telewizorze LG4.

Widzowie mogą odwzorowywać również treści z jednego urządzenia w domu na drugi za pomocą funkcji Room To Room Share, co pozwala oglądać telewizję kablową lub satelitarną na innym odbiorniku przez wi-fi bez dodatkowego dekodera. Kolejna nowość na rok 2022 to Always Ready – może zmienić telewizor LG w wyświetlacz multimedialny. Funkcję tę łatwo skonfigurować w menu ustawień. Uruchamia się po naciśnięciu przycisku zasilania na pilocie LG. Dzięki niej ekran przekształca się w cyfrowe „płótno”, aby wyświetlać dzieła sztuki lub zegar, albo odtwarzać muzykę.

Dzięki aktualizacji ThinQ AI telewizor LG z serii 2022 może w prosty sposób stać się „centralą” inteligentnego domu. Oprócz wygodnego sterowania głosowego i zgodności z innymi urządzeniami obsługiwanymi przez ThinQ, teraz sztuczną inteligencję rozszerzono o Matter – nowy branżowy standard łączności smart home. Pozwala on uzyskać jeszcze bezpieczniejszy i płynniej zintegrowany dom, w którym telewizor LG służy jako centrum sterowania dla podłączonych sprzętów.

Jakość obrazu

Ekrany w modelach z serii 2022 posiadają certyfikat przyznany przez globalną sieć laboratoriów badawczych Intertek – potwierdza on 100-procentową wierność oddawania barw i 100-procentowe ich nasycenie. LG OLED wyróżniają się wyjątkowo wiernym dopasowywaniem kolorów do oryginalnej treści źródłowej i precyzyjnym ich odwzorowaniem, niezależnie od stopnia jasności wyświetlanych obrazów. Wszystkie telewizory z serii 2022 uzyskały certyfikaty TÜV Rheinland i Underwriters Laboratories (UL) poświadczające brak migotania, a certyfikat UL – wyeliminowanie odblasków.

Ekrany LG OLED zyskały uznanie TÜV Rheinland również ze względu na ograniczoną wiązkę niebieskiego światła. Jako pierwsze na świecie spełniły wymogi amerykańskiej agencji ds. standardów zdrowotnych Eyesafe w zakresie jego niskiej emisji. Na telewizorach LG zdecydowanie łatwiej jest docenić profesjonalizm twórców prezentowanych treści. Jednocześnie użytkownicy mogą oglądać filmy w jakości odpowiadającej zamysłom ich autorów. W ubiegłym roku w urządzeniach LG po raz pierwszy wprowadzono automatyczne przełączanie na tryb Filmmaker Mode podczas wyświetlania materiałów w Amazon Prime Video.

LG chce przyciągnąć graczy

W 2022 użytkownicy telewizorów LG będą mogli łatwo wybierać funkcje dostosowane do gier, przełączać się między nimi i wyświetlać zdefiniowane ustawienia gamingowe bezpośrednio z menu Game Optimizer. Daje ono szybki dostęp do nowego trybu Dark Room Mode, w którym jasność ekranu jest dostosowywana w taki sposób, aby uzyskać jeszcze lepsze wrażenia przy wyłączonym świetle. Można także łatwo przejść do G-SYNC® Compatible i FreeSync™ Premium oraz zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR). W nowym trybie sportowym uwzględniono specjalne ustawienia do pierwszoosobowych strzelanek, RPG-ów i strategicznych gier czasu rzeczywistego (RTS).

W ofercie także pojawi się LG QNED MiniLED

Jak przystało na lidera w branży telewizorów LCD, w ofercie na 2022 rok firma LG proponuje również rozszerzoną ofertę telewizorów QNED. Dzięki oryginalnej, opracowanej w LG technologii Quantum Dot NanoCell modele z nowej serii gwarantują fenomenalne oddawanie barw (100 procent nasycenia). LG QNED MiniLED, który wyświetla pełne, rzeczywiste kolory także w najjaśniejszych i najciemniejszych obszarach, oferuje użytkownikom wysoki kontrast za sprawą stworzonej w LG technologii precyzyjnego przyciemniania. Począwszy od serii QNED90 wszystkie modele mają certyfikat potwierdzający 100-procentową spójność barw. Użytkownik za każdym razem widzi ten sam, wysokiej jakości obraz, niezależnie od kąta patrzenia.

Służą nie tylko do oglądania filmów

Na ten rok LG proponuje całkiem nową definicję roli telewizora, wprowadzając innowacyjne usługi, które sprzyjają bardziej osobistemu i interaktywnemu doświadczeniu odbiorcy w domowym otoczeniu.

LIVENow

Nagradzana aplikacja LIVENow zapewnia dostęp do koncertów, widowisk, wydarzeń sportowych i innych imprez na żywo. Użytkownicy mogą je oglądać albo brać w nich aktywny udział. Mają dostęp do przestrzeni nowych wirtualnych doznań, wraz z przyjaciółmi i rodziną oraz fanami z całego świata.

1M HomeDance

Z myślą o tych, którzy chcą tańczyć jak ich idole muzyki K-Pop, LG TV prezentuje aplikację 1M HomeDance. Powstała ona we współpracy z 1MILLION Dance Studio – jednym z najpopularniejszych zespołów zajmujących się K-popową choreografią. Dzięki szerokiemu wyborowi lekcji użytkownicy mogą szlifować swe umiejętności oraz sprawdzić formę w trybie Camera Mode, tańcząc razem z profesjonalnymi choreografami 1MILLION. Mogą też zrobić sobie przerwę, wygodnie usiąść i obejrzeć ulubione taneczne klipy.

LG Fitness

Pierwsza platforma prozdrowotna w ofercie firmy to LG Fitness – zachęca do zdrowszego trybu życia w domu. Użytkownicy mogą wybrać idealny plan treningowy w oparciu o rekomendacje systemu albo opracować własny program, wybierając takie opcje, jak: szybki trening HIIT, rozciąganie całego ciała czy medytacja z przewodnikiem. Na pulpicie nawigacyjnym aplikacji widać kolejne etapy aktywności i dokonywanych postępów.

Independa

Wraz z wprowadzeniem usługi Independa telewizory LG potrafią pomagać użytkownikom w zdalnej opiece nad bliskimi i ułatwiają seniorom zachowywać większą samodzielność w codziennym życiu. To pierwsza usługa telemedyczna obsługiwana przez urządzenia LG. Intuicyjny interfejs umożliwia prowadzenie rozmów wideo z opiekunem i prostszy dostęp do menu odpowiednich usług specjalistycznych. Wyskakujące powiadomienia informują, gdy ktoś dzwoni, a osobiste alerty można konfigurować, wprowadzając dodatkowe przypomnienia. Wszystko zostało zintegrowane z systemem webOS, jest zatem na wyciągnięcie ręki. Profesjonalne usługi w serwisie Independa to m.in.: Dentulu (konsultacje stomatologiczne online), Capital Rx (platforma aptek dyskontowych), Coverdell (ubezpieczenia stomatologiczne), WebMD (filmy edukacyjne o tematyce medycznej) oraz Sprio100 (programy fitness dla seniorów)(tylko w Kanadzie i USA)