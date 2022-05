Zacznijmy od designu. Realme 9 jest… śliczny. Cienki, wygodny, do tego przepiękny żółty tył, pasujący kolorem do barw marki. Ten smartfon przyciąga wzrokiem tak, jakby był w zupełnie innej półce cenowej. Smartfon wykonano z plastiku, ale o bardzo dobrej jakości. Nie ma więc obaw, że coś trzeszczy, albo źle zostało spasowane.

Pod maską tkwi Snapdragon 680, 6 lub 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Całość pracuje pod kontrolą najnowszego Androida 12. Trzeba jednak powiedzieć, że procesor nie radzi sobie z mocniejszymi grami. Najnowsze wersje Asphalt czy PUBG są niegrywalne, bo mocno skaczą.

Wrażenie robi ekran OLED Realme 9 o przekątnej 6,4” i rozdzielczości 2400x1080 i odświeżaniu 90 Hz. Ekran daje sobie radę w jasnym świetle, nie ma też problemów z płynnym przewijaniem stron i prostymi grami. To zdecydowanie najmocniejszy punkt tego smartfona. Pod ekranem ukryto czytnik odcisków palców. Jeśli chodzi o połączenia internetowe, to niestety nie mamy WiFi 6, co nie dziwi, biorąc pod uwagę półkę cenową smartfonu i brak 5G.

Natomiast na minus możemy zaliczyć głośnik smartfona. Realme, tnąc koszty, zdecydowało, że 9 4G dostanie tylko jeden głośnik, co ma wpływ na jakość odtwarzanego dźwięku w filmach i grach.

Jakość zdjęć

Jeśli chodzi o zdjęcia, to Realme 9 nie różni się wiele od innych telefonów w tym pułapie cenowym - robi dobre zdjęcia w dzień, przy dobrym świetle i minimalnym zoomie, natomiast im gorsze światło i większe przybliżenie tym gorzej. To nie jest telefon dla tych, którzy zdjęcia chcą robić głównie po zmroku.

Bateria

Plusem smartfonu jest za to duża bateria. Ogniwo o pojemności 5000 mAh, w połączeniu z w miarę szybką ładowarką 33W wystarczy na ponad dzień pracy (pełne ładowanie trwa około godziny i 20 minut). Zwłaszcza, że o bardziej wymagających grach możemy zapomnieć.

Podsumowanie

Dla kogo przeznaczony jest Realme 9? Przede wszystkim dla ludzi, którzy nie grają i nie robią zdjęć w nocy, a potrzebują telefonu, by zrobić ładne zdjęcie w dzień i wrzucić je na portale społecznościowe oraz przeglądać strony internetowe. Do tego nie chcą też używać smartfonu, jako metody płatności, bo ten model nie ma NFC, co nie pozwala na skorzystanie Google Pay.

Telefon ma jednak większy problem niż słabsze podzespoły - to cena. W tym przedziale cenowym konkurencja ma lepsze oferty. Największym jednak wrogiem Realme 9 jest model 9 Pro tej samej firmy. Kosztuje bowiem zaledwie 100 PLN więcej, a ma dużo lepszy aparat i mocniejszy procesor. Serię 9 można więc polecić tylko zadeklarowanym fanom marki, którzy w dodatku nie mogą dołożyć niedużej kwoty do znacznie lepszego modelu.