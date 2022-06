Do spędzania wspólnych imprez potrzebny jest głośnik odtwarzający mocny dźwięk. W każdym modelu zastosowano przetworniki w technologii X-Balanced Speaker Unit i dwie membrany bierne. Uzyskano w ten sposób bardziej dynamiczny, mniej zniekształcony bas, wysoką jakość dźwięku i duże ciśnienie akustyczne, dostarczające energii na całą noc.

Reklama

Potężny imprezowy dźwięk

Głośnik XG300 łączy głęboki, klubowy bas zapewniany przez funkcję MEGA BASS z czystymi tonami wysokimi, których źródłem są zintegrowane jednostki wysokotonowe. Funkcja LIVE SOUND pozwala z kolei przywrócić niepowtarzalny klimat występu na żywo i błyskawicznie przenieść się z klubu na koncert. Wspólną zabawę można wzbogacić kolorem, głośnik XG300 pozwala włączyć nastrojowe światło synchronizujące się z rytmem muzyki.

Równomierny szeroki dźwięk

Reklama

Głośniki XE300 i XE200 są oparte na unikatowej technologii Sony LineShape Diffuser, dzięki której dźwięk dociera do wszystkich uczestników imprezy. Inspirowana koncertowymi systemami audio technologia Sony Line-Shape Diffuser równomiernie rozprzestrzenia dźwięk, aby niósł się on szerzej i dalej, a wszyscy uczestnicy zabawy jednakowo słyszeli ulubione utwory. W zalecanym ustawieniu pionowym głośniki XE300 i XE200 zapewniają wszystkie zalety tej technologii. Głośnik można też położyć i słuchać dźwięku stereofonicznego z użyciem aplikacji Sony | Music Center.

Reklama

Mocny rytm w każdym miejscu

Wszystkie trzy głośniki zaprojektowano z myślą o łatwym noszeniu. Model XG300 ma wygodny wysuwany uchwyt, dzięki czemu łatwo można go przenosić, a po schowaniu doskonale się prezentuje w każdym otoczeniu. Głośniki XE300 i XE200 łączą małe wymiary i wagę z mocnym brzmieniem, przez co znakomicie sprawdzają się poza domem, na dworze. Model XE200 ma ponadto poręczny pasek, dzięki czemu zawsze może być pod ręką. Wystarczy nacisnąć przycisk play, by słuchać ulubionej muzyki.

Żadnych przeszkód w słuchaniu muzyki

Wszystkie głośniki mają stopień ochrony IP67, zatem impreza może odbywać się w każdych warunkach, bez obaw o zachlapanie głośnika na basenie lub o pył unoszący się na plaży. Głośniki XE300 i XE200 zostały wszechstronnie przebadane pod kątem odporności na wstrząsy i uderzenia, a ich konstrukcja gwarantuje wytrzymałość na uderzenia i otarcia w codziennym użytkowaniu.

Wytrzymały akumulator na długie imprezy

Wszystkie trzy nowe modele są wyposażone w wydajne akumulatory, które po naładowaniu wystarczą na całą imprezę. Całkowicie naładowany głośnik XG300 może grać 25 godzin, głośnik XE300 — 24 godziny, a XE200 — 16 godzin. Wszystkie trzy głośniki mają funkcję szybkiego ładowania, dzięki której po krótkim, zaledwie 10-minutowym ładowaniu muzyka może grać przez 70 minut. Funkcja ochrony akumulatora zapobiega przeładowaniu, dzięki czemu akumulator głośnika dłużej pozostaje w optymalnym stanie. W przypadku modeli XE300 i XE200 funkcję tę można włączyć w aplikacji Sony | Music Center app.

Głośniki XE300 i XE200 są również wyposażone w unikatową technologię Sony Ambient Noise Sensing, analizującą zewnętrzne hałasy z użyciem czujnika mikrofonowego. Funkcja ta pozwala zmniejszyć zużycie energii podczas słuchania na dworze. Wszystkie trzy modele są wyposażone w funkcję eliminacji echa, dzięki której dwie osoby mogą mówić równocześnie bez żadnych przerw w dźwięku. Głośniki XE300 i XE200 pozwalają ponadto wyłączyć mikrofon przez naciśnięcie przycisku MIC Mute.

Funkcja Party Connect we wszystkich trzech głośnikach pozwala połączyć przez BLUETOOTH® nawet 100 zgodnych bezprzewodowych głośników i zsynchronizować je w celu wspólnego słuchania potężnego dźwięku. Funkcja trybu stereo umożliwia bezprzewodowe połączenie dwóch głośników w celu uzyskania szerszego dźwięku stereo. Obie funkcje włącza się w aplikacji Sony | Music Center.

W trosce o zrównoważony rozwój

Projektanci produktów Sony troszczą się nie tylko o styl, lecz i o środowisko. Wewnętrzne elementy głośników XE300 i XE200 zawierają tworzywo sztuczne z recyklingu opracowane specjalnie dla Sony. Powstało ono po wielu latach prac badawczych i projektowych, które prowadzono w celu uzyskania wymaganych przez Sony, wysokich standardów audio. Ponadto wykorzystanie papieru z recyklingu sprawia, że udział tworzyw sztucznych w opakowaniu jednostkowym, łącznie z wytłoczka zastępująca styropian nie przekracza 5 proc.

Głośniki XG300, XE300, XE200 trafią do sprzedaży w lipcu 2022 roku.