Jak wygląda i jak działa Nothing Phone mamy przekonać się 14 lipca. Firma zapowiedziała bowiem specjalny pokaz online, na którym ujawni wszystko, co chcemy wiedzieć o Nothing Phone. Można się na niego zarejestrować na stronie firmy.

Co wiemy o Nothing Phone?

O Nothing Phone wiadomo niewiele. Ma to być telefon "wyższej klasy średniej" z obudową z aluminium uzyskanego w recyklingu i z przezroczystymi pleckami. Smartfon ma działać na najnowszym Androidzie... i to w zasadzie wszystko. Całą resztę poznamy we wtorek.