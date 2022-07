Infinix Mobile wprowadza na rynek dwa smartfony dla młodzieży. Nie ma co liczyć ani na mocne procesory, ani na najnowszą wersję androida, firma zapowiada jednak, że zrekompensuje to odpowiednim stosunkiem ceny do jakości.

Premierowe modele - HOT 11S i HOT 11, wejdą do oferty największych sieci sprzedaży w Polsce i Czechach już w wakacje br. Smartfony z linii HOT zostały wyposażone w wydajne podzespoły pozwalające na skorzystanie ze wszystkich możliwości cyfrowej rozrywki - od gier przez fotografię po oglądanie filmów. Reklama Smartfon o kolorystyce trzmiela. Oto realme GT Neo 3T Zobacz również HOT 11S został wyposażony w procesor gamingowy Helio G88 oraz wyjątkowo duży w swojej kategorii, 6,78-calowy wyświetlacz FHD+, który jest wykonany w technologii IPS z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Gwarancję doskonałej jakości odbioru multimediów dopełniają podwójne głośniki stereo z systemem DTS. Pojemna bateria 5000 mAh zapewnia 36 godzin rozmów lub 13 godzin grania, a funkcja szybkiego ładowania 18W pozwala zwiększyć poziom baterii o 50% w 50 minut. Smartfon działa w oparciu o stworzony na bazie Android 11 przez Infinix system operacyjny XOS 10. Funkcję płatności zbliżeniowych zapewnia moduł NFC. Smartfon dostępny będzie w dwóch wariantach pamięci: 4GB + 64GB i 6GB + 128GB. Jakie aparaty dostaną nowe smartfony Z kolei drugi model z serii - HOT 11 został wyposażony w gamingowy procesor Helio G37 i jeszcze bardziej pojemną baterię 6000 mAh (50,5 godzin rozmów i prawie 14 godzin grania). Smartfon posiada też jeszcze większy - 6,82-calowy wyświetlacz HD+. Urządzenie działa w oparciu o stworzony również na bazie Androida 11 system operacyjny XOS 7.6 od Infinix. Do wyboru będą dwa warianty pamięci: 4GB + 64GB i 6GB + 128GB. Reklama Zarówno HOT 11S jak i HOT 11 posiadają potrójny obiektyw 50MP z szeroką przysłoną F1.6. Oba modele stworzone zostały z naciskiem na to, aby zapewnić doskonałe zdjęcia w szerokim zakresie warunków oświetleniowych. Z przodu jednego i drugiego modelu umieszczono szerokokątny aparat 8MP do zdjęć typu selfie, który współpracuje z podwójną diodą oświetleniową do zdjęć wieczorem i w nocy.