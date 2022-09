W pierwszym półroczu br. w Polsce sprzedano 11,5 tys. telewizorów The Frame, czyli trzy razy tyle, ile w tym samym okresie 2021 roku. Od 2018 roku, kiedy to The Frame po raz pierwszy pojawił się w sprzedaży, do polskich domów trafiło ponad 35 tysięcy tych telewizorów. Chociaż do wyboru jest aż 7 wielkości – 32/43/50/55/65/75/85 cali - największą popularnością niezmiennie cieszy się wariant 55-calowy.

Popularność telewizora The Frame rośnie nie tylko na Wisłą. Pod koniec zeszłego roku Samsung poinformował, że globalna sprzedaż w 2021 roku przekroczyła 1 mln sztuk. Tym samym The Frame stał się pierwszym telewizorem z kategorii Lifestyle, który zyskał tak dużą popularność i przekroczył milionowy próg sprzedaży.

Specjalna powłoka ekranu

W tym roku The Frame został wyposażony w Matową Powłokę Ekranu, dzięki której dzieła prezentowane na ekranie będą jeszcze bliższe oryginałom – bez odbicia światła i refleksów. W Trybie Sztuka ekran przeistacza się w cyfrowe płótno, na którym podziwiać można swoje własne zdjęcia lub największe dzieła malarskie pochodzące z Art Store. Ten unikatowy sklep ze sztuką daje możliwość skorzystania z ponad 1600 prac z najlepszych na świecie muzeów i galerii, takich jak Luwr czy hiszpańskie Prado.

The Frame to jednak przede wszystkim telewizor. Ekran QLED w połączeniu z procesorem AI Quantum 4K dostarcza świetną jakość obrazu, a nowy Smart Hub z pełną funkcjonalnością Smart TV i dostępem do popularnych aplikacji VOD – Netflix, Prime Video, HBO Max, Disnay+ - zapewnia wygodę i swobodę charakterystyczną dla telewizorów Samsung.

The Frame zamontujemy na ścianie na specjalnym wieszaku, który znajduje się w zestawie, możemy go postawić na komodzie lub korzystając z opcjonalnego statywu Studio Stand, który wyglądem przypomina sztalugę. Możemy oglądać dzieła sztuki w pionie lub poziomie wykorzystując, dedykowane do modeli z 2022 roku obrotowe podstawy Studio Stand. W