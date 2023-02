Firma zdominowała segment większych ekranów, czyli tych o przekątnych powyżej 75” i 80” oraz utrzymała pozycję lidera wśród modeli klasy premium. Osiągnięcie to wynika z zaangażowania firmy na rzecz stworzenia najdoskonalszych technologii w połączeniu z rozwiązaniami, które odpowiadają na oczekiwania widzów.

Reklama

Najlepszym przykładem innowacyjnych działań firmy jest jej ostatnia seria telewizorów Neo QLED. W roku 2022 Samsung sprzedał 9,65 mln telewizorów QLED i Neo QLED, w efekcie czego sprzedanych zostało w sumie 35 milionów tego rodzaju modeli od ich premiery w 2017 roku. Samsung zdominował także w 2022 roku segment większych telewizorów, odnotowując udział w rynku wynoszący 36,1% dla urządzeń o przekątnej ekranu powyżej 75 cali i 42,9 proc.dla telewizorów ponad 80-calowych. Jeżeli chodzi o telewizory klasy premium kosztujące powyżej 2.500 USD, Samsung jest liderem (pod względem wartości przychodów) z udziałem w rynku wynoszącym 48,6 proc..

Reklama

Rola lidera rynku telewizorów, jaką firma Samsung zajmuje już od 17 lat, potwierdza słuszność obranego przez nią celu, jakim jest oferowanie widzom innowacyjnych urządzeń, zapewniających coraz lepsze wrażenia. Premiera modelu The Bordeaux, która miała miejsce w 2006 roku, spopularyzowała telewizory LCD . To właśnie wtedy Samsung po raz pierwszy zdobył miano lidera światowego rynku telewizorów. Firma nieustannie kontynuowała wysiłki na rzecz oferowania swoim użytkownikom przełomowych technologii. W roku 2009 zaprezentowała pierwszy telewizor LED, zaś w roku 2011 pierwsze urządzenie Smart TV , nieustannie utrzymując pozycję rynkowego lidera.

QLED wszedł na rynek w 2017

Reklama

W roku 2017 stworzono pojęcie "wyświetlacza nowej generacji”. Zastosowano je do opisania pierwszego telewizora QLED wykorzystującego technologię Quantum Dot, która po raz pierwszy pozwoliła uzyskać 100 proc. Natężenie Kolorów. W 2018 roku firma zaprezentowała przełomowy telewizor QLED 8K. Następnie na rynku pojawił się model Neo QLED z precyzyjnym podświetleniem ekranu w oparciu o technologię Quantum Mini LED, a w roku 2021 przedstawiono przełomowy telewizor MICRO LED, w którym zastosowano 25 milionów diod LED wielkości mikrometra. Rok 2022 przyniósł premierę telewizorów Samsung OLED. Tak szeroka gama innowacyjnych technologii ponownie określiła standard jakości obrazu telewizyjnego, za każdym razem wysoko zawieszając poprzeczkę konkurentom.

Nowe kategorie produktów

Firma Samsung równolegle była również pionierem nowych kategorii produktów, takich jak urządzenia z serii Lifestyle. Począwszy od legendarnego, zaprezentowanego w roku 2016 modelu The Serif, Samsung nieustannie rozwija swoje portfolio urządzeń. Do wyboru są zróżnicowane, dopasowujące się do stylu życia użytkowników produkty, takie jak The Frame , The Sero, The Terrace, The Premiere czy The Freestyle.

W roku 2023 Samsung również nie ustaje w swoich wysiłkach na rzecz projektowania intuicyjnych w obsłudze urządzeń, które zostały stworzone z myślą o potrzebach ich użytkowników. Platforma SmartThings umożliwi bezproblemową integrację i komunikację pomiędzy licznymi urządzeniami, gwarantując jednocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa i pozwalając użytkownikom tworzyć głęboko spersonalizowane rozwiązania w ramach jednego ekosystemu.