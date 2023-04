Reklama

Najczęściej przy wyborze smartfona dla seniora kierujemy nasze kroki w stronę urządzeń najtańszych. A to podstawowy błąd – z kilku powodów.

Po pierwsze – budżetowce zazwyczaj działają źle. Wolno, ociężale, słabo reagują na dotyk. Mniej wprawny użytkownik nie będzie wiedział, czy zrobił wszystko dobrze, zacznie dotykać ekranu po raz drugi i trzeci, co wydłuży tylko czas reakcji urządzenia…

Po drugie – budżetowce najczęściej mają słabe ekrany. Panel LCD o rozdzielczości HD nie będzie sprzyjał komfortowi używania. A trzeba się liczyć z tym, że nasz senior okres sokolego wzroku ma już dawno za sobą…

Po trzecie – budżetowce robią słabe zdjęcia. A wbrew pozorom dokumentowanie otaczającego świata i dzielenie się fotkami z rodziną jest dla osób w starszym wieku bardzo ważne.

Oczywiście, nie ma też sensu kupowanie bardzo drogiego smartfona z najwyższej półki, bo tam również jest mnóstwo funkcji z których nasz senior nie będzie korzystał. Najlepszym wyborem będzie więc telefon ze średniej półki.

Na rynku jest mnóstwo takich urządzeń i osoba mniej zorientowana może mieć problem z wyborem sensownego smartfona. Dlatego postaramy się pomóc, przedstawiając pięć propozycji. Kolejność jest przypadkowa i w żadnym wypadku nie można tego traktować jako rankingu. Smartfon jest rzeczą bardzo osobistą i indywidualną i dla każdego inna cecha może być najważniejsza. Skupiamy się też głównie na urządzeniach zaprezentowanych w ostatnim czasie.

Samsung Galaxy A34 5G

Smartfon popularnego producenta kosztuje 1899 zł. Ma bardzo ładny wyświetlacz AMOLED, zapewniający dobrą widoczność w każdych warunkach. Ramki wkoło ekranu nie są cienkie co akurat dla starszej osoby będzie plusem – chwyt urządzenia jest pewny a ryzyko przypadkowych dotknięć – niewielkie. Zaletą będą również głośniki stereo dzięki którym dźwięk jest donośny, co przyda się tak przy dzwonkach i powiadomieniach, jaki i ewentualnym oglądaniu na telefonie jakichś treści.

A34 5G działa bardzo dobrze dzięki wydajnemu procesorowi MediaTek Dimensity 1080. Ma dużą baterię o pojemności 5000 mAh, więc nie trzeba się martwić o częste ładowanie. Za to trzeba się martwić o ładowarkę – bo Samsung nie dodaje jej do pudełka.

Firma tradycyjnie stoi wysoko w rankingu smartfonowej fotografii i także w tym przypadku użytkownicy będą zadowoleni. Zdjęcia można wykonywać z użyciem obiektywu głównego oraz szerokokątnego.

Bardzo dużym plusem jest wsparcie producenta. To 4 lata aktualizacji systemu i 5 lat dbania o bezpieczeństwo. Dzięki temu nie trzeba się np. martwić o bankowość, z której senior z pewnością będzie korzystać. Urządzenie nie jest najtańsze, ale zestaw zalet jest bardzo duży.

Nokia X30 5G

Kiedyś urządzenia Noki rządziły na rynku, marka może więc się dobrze kojarzyć starszym osobom. Tyle, że jest to smartfon w naszym zestawieniu najdroższy. Kosztuje 2499 zł. Może się za to pochwalić doskonałą jakością wykonania i użyciem topowych materiałów. Jest także norma wodoszczelności na poziomie IP 67 – w tej klasie urządzeń nie zdarza się to często. Świetne wrażenie sprawia też wyświetlacz AMOLED z 90 Hz odświeżaniem. Znów – ramki nie należą do najcieńszych i jest to zaleta a nie wada.

Za działanie odpowiada wydajny Snapdragon 965, a oprogramowanie to czysty Android. Senior dostanie więc podane w przejrzysty sposób najważniejsze funkcje i nie będzie atakowany żadnymi reklamami, propozycjami instalowania aplikacji itp. Zestaw kamer to obiektyw główny, szeroki kąt i selfie – wszystkie trzy oczka są jak najbardziej godne polecenia.

Bateria ma 4200 mAh pojemności co powinno starczyć na dwa dni. Niestety również ten producent poszedł w „ekologię” i nie dołącza ładowarki do zestawu sprzedażowego.

Motorola edge 30 neo

Ten producent ma w swoim portfolio kilka urządzeń doskonale nadających się dla starszego użytkownika. Będą to np. modele G82 5G, G52 czy edge 30. Ja jednak zdecydowałem się na polecenie modelu edge 30 neo, który kosztuje teraz 1599 zł.

W świecie wielkich urządzeń smartfon jest stosunkowo mały. Dla starszej osoby może nie jest to najważniejsza rzecz, ale z drugiej strony jego obsługa jest bardzo wygodna, podobnie jak noszenie w kieszeni czy torebce. Więc jeśli ktoś poszukuje niewielkiego telefonu, to edge 30 neo będzie właśnie dla niego. Ekran ma przekątną 6.28 cala i jest wykonany w technologii P-OLED, co gwarantuje bardzo dobrą jakość obrazu w każdych warunkach.

Smartfon jest napędzany Snapdragonem 695 a oprogramowanie to podobnie jak w przypadku Nokiiczysty Android. Tyle, że Motorola dodaje kilka fajnych usprawnień, np. proste włączenie i wyłączenie latarki gestem, co może być dla wielu osób bardzo przydatne.

Znów – mamy trzy sensowne obiektywy – główny, szeroki kąt i selfie, więc miłośnicy zdjęć będą zadowoleni. Nieźle będą wyglądały również filmy, zwłaszcza że w głównym obiektywie umieszczono optyczną stabilizację obrazu redukująca wstrząsy podczas nagrania.

Bateria ma 4020 mAh, ale dzięki doskonałej optymalizacji urządzenia powinna nam starczyć na dwa dni. W dodatku w pudełku znajdziemy szybką 68W ładowarkę, więc ewentualne podładowanie smartfona będzie błyskawiczne.

OnePlus Nord CE 3 Lite

To nowość tego producenta. Smartfon kosztuje 1599 zł. W porównaniu do przedstawianych wcześniej smartfonów ma nieco gorszy ekran, bo jest to IPS a nie AMOLED. Ale za to jest on duży – ma przekątną aż 6.72 cala. Również zestaw aparatów nie jest tak bogaty, tu mamy tyko obiektyw główny i selfie. Dwa pozostałe oczka na pleckach to bezużyteczne makro i sensor głębi. Ale za to obiektyw główny ma aż 108 MP i oferuje nam bardzo dobrą jakość fotografii.

Także do działanie nie można mieć zastrzeżeń, w końcu Snapdragon 695 świetnie sprawdza się w dwóch wcześniej przedstawionych smartfonach i podobnie jest też tu. Mocnym punktem jest czas działania – bateria ma 5000 mAh i powinna starczyć na około 3 dni pracy. A ładowanie z mocą 67W jest bardzo szybkie.

realme 9

Ostatnią propozycją jest realme 9. To urządzenie z zeszłego roku. I zdążyło już sporo stanieć – teraz trzeba za nie zapłacić 1399 zł, ale zdarzają się promocje na których można dostać ten smartfon jeszcze o 200 zł taniej. W zamian dostaniemy bardzo ładny ekran AMOLED, niezłe działanie dzięki Snapdragonowi 680, dużą baterię 5000 mAh i przyjemne, przejrzyste oprogramowanie.

Użytkownicy powinni być też zadowoleni ze zdjęć które można zrobić obiektywem głównym o rozdzielczości 108 MP oraz szerokokątnym. W zestawieniu z obecną ceną telefon jest więc jak najbardziej godny polecenia.