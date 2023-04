Laptop dla czwartoklasisty może okazać się modelem ASUS ExpertBook B1 B1502. Jakie są jego specyfikacje? Pod maską znajdziemy procesor Intel Core i5-1235U ze zintegrowaną kartą graficzną Xe. Do tego 8 GB RAM DDR4-3200 Mhz oraz SSD M2 256 GB. Laptop ma ekran o przekątnej 15,6". Do tego wyposażono go w port HDMI, 2 porty USB-C, 1 port USB 3.0 oraz 1 USB 2.0. Do tego dostajemy gniazdo Ethernet.

Wrażenia ze specyfikacji

Co można powiedzieć o tej specyfikacji? Przede wszystkim laptop, który może być laptopem dla czwartoklasistów jest dość ciężki, waży bowiem 1,7kg. Nie jest więc to lekki ultrabook z mocną baterią - taki sprzęt na pewno nie kosztowałby jednak 3 tysiące złotych, a przynajmniej dwa razy tyle.

Jeśli ten Asus zostanie laptopem dla czwartoklasistów, to można będzie bez problemu podłączyć do monitora czy telewizora. Gniazdo Ethernet sprawi też, że - choć komputer ma szybkie WiFi - można będzie go po prostu podpiąć do sieci kablem, co odciąży domową sieć bezprzewodową.

Do czego może się nadawać?

ASUS ExpertBook B1 B1502, który może być laptopem dla czwartoklasistów, to średniej klasy notebook biznesowy, który spokojnie wystarczy do nauki, pracy w pakiecie biurowym, do przeglądania sieci czy oglądania filmów. Rozczarowani poczują się za to gracze, którzy liczyli pewnie, że rząd da im coś, na czym da się zagrać. Ten komputer nadaje się bowiem tylko do gier retro lub mało wymagających produkcji indie.